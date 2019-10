Hallan juguetes usados por homínidos hace dos millones de años

Varios objetos de piedra usados por homínidos de corta edad hace dos millones de años como juguetes fueron descubiertos por un equipo de paleontólogos en un yacimiento del norte de China, informó hoy el diario South China Morning Post.



El "asombroso hallazgo" en palabras de uno de sus descubridores, el paleoantropólogo Wei Qi, se encuentra en un pequeño "patio de recreo" donde los niños de aquella época jugaban en lo que es actualmente el yacimiento de Heitougou de la provincia de Hebei, vecina a Pekín.



"El lugar podría darnos claves muy útiles para responder muchas preguntas importantes, desde la estructura social de los primeros homínidos hasta cuándo y cómo llegaron a Asia desde África", subrayó Wei, jefe de excavaciones en el yacimiento.



La zona de juegos apenas ocupa seis metros cuadrados, pero en ella se han encontrado más de 700 objetos de piedra, lo que indica una gran actividad.



Los expertos aseguran que se trata de juguetes, y no artefactos utilizados por adultos, porque la mayoría son de tamaño pequeño y no tienen signos de desgaste propios de un intenso uso como los de armas o herramientas de la época.



Uno de los artefactos, una punta de piedra esculpida con gran atención por el detalle, ha llamado especialmente la atención de los estudiosos, que creen que podría haber sido un juguete elaborado por una madre como regalo para su hijo. "Casi puedes sentir el amor y la precisión empleados en esta pieza", señaló Wei.



Otro indicio que apunta a que el yacimiento fue usado por niños pequeños para jugar es la falta de restos de animales que son comunes en zonas de vivienda o trabajo de homínidos de aquella época.



Las excavaciones en el yacimiento comenzaron en 2002, aunque hasta ahora no se había podido estimar con precisión la edad de los artefactos ni los detalles sobre el uso de las piezas encontradas.



La zona del yacimiento era hace dos millones de años un lago en cuyas orillas vivieron grupos de homínidos, un hábitat ideal para la época pero que posiblemente quedó prácticamente deshabitado tras un desastre natural, seguramente un corrimiento de tierras.



De confirmarse el descubrimiento, se trataría del yacimiento de homínidos más antiguo fuera de África, superando al que por ahora se creía de mayor edad, el de Dmanisi, en la república caucasiana de Georgia.



Se calcula que los primeros homínidos cruzaron de África a Asia hace aproximadamente 1,8 millones de años, aunque hay teorías, todavía no demostradas, que defienden que en el continente asiático pudo haber ya antes otros ancestros del hombre actual, no directamente emparentados con los africanos.