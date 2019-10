Comitiva europea cauta sobre diferendo marítimo

El presidente del grupo parlamentario para latinoamérica del Reino Unido, Graham Stuart, respondió con cautela ante el diferendo marítimo que existe entre Bolivia y Chile, que es analizado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"En cuanto a la cuestión de la reivindicación marítima boliviana, entiendo que se trata de un tema jurídico que está ante el Tribunal, somos amigos de ambas partes, de Chile y de Bolivia. En mi carrera como político he aprehendido que si hay un tema que está ante los tribunales, es mejor guardarse los pensamientos para uno mismo", manifestó el representante.



La delegación, compuesta por al menos cuatro representantes, sostuvo una conversación con el Canciller nacional, David Choquehuanca, con quien se abordaron temas referidos a educación, cambio climático y la reducción de los cultivos de coca. Se anuncia un incremento de becas para bolivianos en Europa.



Stuart contó además que la anterior gestión tuvo un encuentro con el expresidente y vocero de la causa marítima, con quien compartió un agradable momento. "El año pasado cené con (Carlos) Mesa en Londres, me regaló su libro y también me habló del tema allá", explicó.



Choquehuanca no emitió criterios respecto a lo dicho por el Procurador, Héctor Arce, que en la víspera dijo que los voceros de la causa marítima, incluido Carlos Mesa, "han concluido con su rol" y ahora se encara una estepa plenamente jurídica.