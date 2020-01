Keiko Fujimori gana en Perú, pero va a la segunda vuelta

La candidata presidencial Keiko Fujimori lideraba ayer la votación de los comicios presidenciales de Perú, seguida de Pedro Pablo Kuczynski en el segundo lugar, con el 20% de las actas escrutadas, anunció la oficina electoral, resultado que proyecta la posibilidad de un balotaje entre ambos el 5 de junio



Fujimori, de Fuerza Popular (derecha), obtenía el 38,04% frente a Kuczynski, de Peruanos Por el Kambio (centroderecha), con el 25,48%, mientras que Verónika Mendoza, del Frente Amplio (izquierda) se alejaba con un 16,22%, cuando van 15.511 actas escrutadas.



Reacciones

El pase de Keiko fue celebrado por fieles militantes en las afueras de su local de concentración en un hotel limeño.

“Keiko presidenta, Keiko presidenta”, gritaban sus seguidores mientras agitaban banderas naranjas, color elegido por su padre, el hoy preso expresidente Alberto Fujimori, cuando creó su movimiento hace 26 años.

“Esos millones de peruanos que han confiado en el plan Perú -como denomina a su programa de gobierno- obviamente están pidiendo un cambio. Esta es una gran responsabilidad que vamos a honrar”, aseguró.



Pero no todos están satisfechos con los resultados. El trending topic de Twitter en Perú ha sido #PrayForPeru, lamentándose por la llegada de Fujimori en primer lugar, en un país donde el voto es obligatorio.



Keiko Fujimori inmediatamente dejó en claro que necesitará conciliar para gobernar Perú. “Este mapa que se ha dibujado nos muestra claramente que Perú quiere la reconciliación, que no quiere más pelea (...) Tenemos que volver a pisar el acelerador del crecimiento para que llegue sobre todo a las poblaciones más alejadas”, dijo.



Su padre, Alberto Fujimori, fue presidente entre 1990 y 2000, y hoy purga una pena de cárcel por corrupción y crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, el candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski se dirigió a sus seguidores en su centro de campaña para pedirles tranquilidad. “Lo importante es que aquí, en los próximo 5, 10, 15 años, el Perú surja (...) queremos un país centrado unido y en concordia con sí mismo; no queremos estar peleados, queremos armonía”, puntualizó.



El Congreso

El partido fujimorista Fuerza Popular ocupará más de 60 de los 130 escaños del Congreso, con lo que será la primera fuerza legislativa, según los sondeos a pie de urna. Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori, se convirtió por segunda vez en el congresista más votado en estas elecciones y se abre una posibilidad de que sea presidente del Parlamento