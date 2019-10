Chile afirma que no necesita intimidar a nadie

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, respondió a los dichos del presidente Evo Morales, quien dijo que las maniobras militares anunciadas por Chile, a efectuarse en la zona fronteriza con Bolivia y Perú, "no intimidan y sólo mellan la dignidad del pueblo chileno”.



La aseveración del mandatario boliviano, realizada este lunes en Cochabamba, fue inmediatamente respondida por el canciller chileno Heraldo Muñoz. "Chile no necesita intimidar a nadie", replicó.



El diplomático indicó al diario digital SoyChile que su país ha sido "favorable al diálogo y lo hemos demostrado ofreciendo relaciones democráticas. Chile es muy claro en esta materia".



Sobre las maniobras militares el ministro del Interior de Chile y extitular de Defensa, Jorge Burgos, afirmó que son acciones normales y forman parte de las actividades de apresto.



Delitos en la frontera



Por otra parte, ambas autoridades indicaron que se reunieron con la cónsul general de Bolivia en Chile, Magdalena Cajía, para entregarle una nota diplomática expresándole su malestar por la reiteración de delitos comunes por parte de individuos que cruzan la frontera en el norte del país.



"Lo que está ocurriendo es una situación de impunidad respecto de los delincuentes, situación que nosotros no podemos tolerar", denunció Burgos.



Acotó que en el último mes se han producido tres asaltos a trabajadores mineros chilenos en la frontera con Bolivia. En todos los casos, las bandas de delincuentes ingresaron por territorio boliviano, aseguran las autoridades locales.



Bolivia y Chile mantienen un litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a donde el Gobierno de Evo Morales acudió para denunciar a su vecino con el objetivo de que el tribunal lo obligue a negociar el restablecimiento de una salida soberana al mar.



Los dos países carecen de relaciones diplomáticas desde marzo de 1978 y en los últimos tiempos han subido el tono al cruce de quejas coincidendo con el caso que los enfrentan en La Haya.