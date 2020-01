La votación en la Uagrm se inicia en la mesa 182

La mesa 182 de la Facultad de Derecho fue la primera en la que los estudiantes votaron para elegir al rector y vicerrector, durante el inicio de la segunda vuelta en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). Otras mesas ya están abiertas pero aún no hay electores en la fila.



Por otro lado, se informó de que el rector interino Manfredo Menacho es uno de los primeros en emitir su voto, lo hará en instalaciones del gimnasio de la U, en la zona de los módulos, donde también sufragarán los candidatos al Rectorado, Miguel Cadima y Saúl Rosas.



A diferencia de la primera vuelta, hoy no se ve un gran despliegue de efectivos policiales. Pese a esto el control en los ingresos a la U es estricto, pues además de los uniformados que revisan las mochilas y las carteras, hay 46 guardias de seguridad de la universidad.



A las 8:00 se abrieron las puertas del campus y de los módulos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) para dar inicio a la jornada electoral, que definirá hoy quiénes son el nuevo rector y el vicerrector de esta casa de estudios superiores.



No se registraron incidentes en el inicio de esta actividad electoral y se observó un intenso dispositivo de seguridad por parte de los responsables de la universidad y personal de la Policía, que está a cargo de controlar los alrededores de la zona.

Las mesas de sufragio, que están distribuidas en las diferentes unidades de la U, deben estar abiertas de forma continua por ocho horas. Luego de esto se cerrará la votación y las ánforas serán llevadas hasta el Paraninfo Universitario, donde se iniciará el cómputo oficial del balotaje. Se estima que mañana, a primeras horas del día, se brinde un informe final sobre los resultados.



Los dos candidatos que pugnan por hacerse cargo de los destinos de la René Moreno son los postulantes Saúl Rosas y su rival Miguel Cadima, que no tiene candidato para el Vicerrectorado, ya que su acompañante de fórmula renunció.