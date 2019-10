Abrogan la ley que fue ideada para reordenar a comerciantes mañaneros

El Concejo Municipal de Santa Cruz abrogó esta mañana la Ley de Servidumbre 147/2015, que fue promulgado para reordenar a los "mañaneros" en los pasillos del Centro Comercial Pro Mayor.



La norma estuvo vigente 41 días y el argumento del Concejo es que no pueden existir una ley para normar un tema tan específico como los "mañaneros" y que para ese fin y otros temas ya existe la Ley 136 de Abastecimiento y Servicios.



El concejal Rómel Pórcel explicó a EL DEBER que se determinó derogar la Ley de Servidumbre porque contradice a la Ley 136.



"La Ley 136 es para todos y no es específica. En cambio la Ley de Servidumbre muy específica.No puede haber una ley parche siendo que ya se está trabajando una ley general", explicó.



El legislador aseguró que en enero se tiene previsto aprobar la reglamentación y posterior aplicación.



En las próximas horas, la oficina de prensa del Concejo ha convocado a una conferencia de prensa en la que Jesús Cahuana, presidente de la comisión de mercados del Concejo, explicará la determinación asumida esta mañana.



Ampliaremos...