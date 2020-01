Llegan los primeros 230 cebuinos a Agropecruz 2017

El día nublado y no muy caluroso fue el aliado inesperado de los propietarios de los 230 cebuinos que ingresaron al predio de la Fexpocruz y que forman parte de los 650 bovinos que son alma y corazón de la Agropecruz 2017, que empieza el martes.



Inquietos, estresados y con poca paciencia para ser registrados, los cebuinos nelore, brahman, girolando y gyr de las 19 cabañas, que están a no más de 50 kilómetros de la capital cruceña, fueron los primeros en llegar al predio ferial.

“Cuando no hace tanto calor, estos animales, que son bien delicados, no se deshidratan con mayor rapidez, por lo que mantienen su peso, que es lo más importante”, explicó el encargado de una de las cabañas.

Simposios y concursos

Fernando Baldomar, gerente de la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (Asocebu), explicó que hoy, por ayer, ingresarán unos 230 cebuinos, que son el 46% de los animales de aquella raza que participarán de la feria; el resto lo hará hoy.

“La feria empieza el martes y con ella los primeros pesajes, para encontrar al ejemplar más pesado de la muestra”, sostuvo Baldomar.



En la muestra ferial se tiene contemplado realizar cuatro remates donde se destacará el avance genético plasmado en la calidad de los bovinos por rematar.

El primer remate se realizará el martes y estará a cargo de la cabaña Esterlina, el segundo será el jueves 6 (cabaña Las Madres); el tercero, el viernes 7 (hacienda Nelorí) y el último, el sábado 8 (cabaña El Trébol).

Distintas actividades



Durante la Agropecruz, del 3 al 4 de abril, se realizará la vigésima versión del Simposio Latinoamericano de Productividad en Ganado de Corte, en el que estarán presentes distintos especialistas internacionales.



También se realizará el concurso lechero, por lo que se tiene contemplado el ingreso de 20 matrices de las razas gyr y holando.

La cita es en la Fexpocruz desde el martes 4 hasta sábado 8 de abril