Hoteles compiten por clientes con paquetes de fin de semana

Algunos hoteles cinco estrellas que operan en la ciudad de los anillos desafían la desaceleración de la demanda de huéspedes y activan paquetes de fin de semana con precios especiales, para atraer clientes.

En criterio de la administradora general de la Cámara de Hotelería de Santa Cruz, Deysi Saldías, la tendencia de vender paquetes los fines de semana no es algo nuevo en los hoteles cinco estrellas, pero sí una iniciativa que cada día crece en el mercado hotelero.

Dio cuenta de que con este tipo de proyecto comercial los hoteles han logrado contrarrestar la baja del factor de ocupación los sábados y domingos. Es más, indicó que en el primer trimestre de este año las estadísticas reflejan un repunte de la afluencia de visitantes nacionales a los hoteles del segmento cinco estrellas.

De enero a marzo se registró un ingreso de 21.936 viajeros, 2.060 más que en igual periodo de 2016. Saldías cree que la oferta de paquetes con precios preferenciales y el posicionamiento de Santa Cruz como el nuevo polo turístico del país y centro de modernos centros comerciales condicionan el ascenso de pernoctes de turistas nacionales.

Mirada empresarial

En el hotel Hampton by Hilton Santa Cruz, la venta de paquetes familiares se ha transformado en una alternativa para cubrir la baja ocupación que se registra los fines de semana por la salida de huéspedes ejecutivos. Tiene disponible el paquete Descansa y disfruta 2017 para fines de semana, feriados y vacaciones.

Para familias del occidente o que llegan de fuera del país, dos adultos y dos menores de 12 años, la tarifa, por noche, todo incluido vale $us 190. Las condiciones para una familia cruceña son las mismas, pero el precio baja a $us 170 porque no incluye transporte aeropuerto-hotel.



Desde la gerencia de mercadeo y venta del Radisson Hotel Santa Cruz indicaron que la promoción dos adultos y dos menores de 11 años por $us 99, por noche, será permanente este año y aplicará los fines de semana. Incluye desayuno y uso de las áreas de recreación del hotel.



En el caso de Yotaú All Suites Hotel, se informó de que el paquete permanente para los fines de semana está dirigido a la familia. La noche para cuatro personas, dos adultos y dos niños, por $us 179. Incluye alimentación y uso de las instalaciones.



La cadena Senses Hotel Boutique Plaza, Centro y Equipetrol activará por el feriado del Día del Trabajo el plan que incluye el pago de $us 35 a la primera persona del grupo o familia que llegue para hospedarse en cualquiera de los tres centros. El resto pagará una tarifa diferenciada. Este plan aplicará para habitaciones simples.



En Los Tajibos Hotel & Convention Center indicaron que constantemente preparan planes y promociones para diferentes momentos, influenciados por fechas especiales, estacionalidad y estrategias comerciales.