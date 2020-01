El nuevo portero puede llegar hoy

La elección tuvo que ser minuciosa, ya que llegará directo para ser titular. Sí, estamos hablando del nuevo arquero de Oriente Petrolero que, según el vicepresidente del club, Carlos Ribera, puede tener su primera práctica este lunes cuando el equipo de Eduardo Villegas retorne a los entrenamientos (15:00). Su primer examen será ante Bolívar, este domingo, en el inicio del torneo Clausura 2017.

Ribera no quiso dar nombre, pero la idea es contratar un golero más para que pueda jugar en el inicio del campeonato local, ante la academia el 23 de julio, y en la vuelta ante Atlético Tucumán, el 1 de agosto, por la segunda ronda de la Copa Sudamericana. Ni Romel Quiñónez ni Pedro Galindo pueden disputar estos dos compromisos, aunque estén en condiciones.

Quiñónez no jugará ni un solo partido internacional con la camiseta verdolaga porque ya fue habilitado por su exequipo. Mientras, en el torneo local no será tomado en cuenta para el arranque del Clausura porque justo tienen que medirse ante el club que es dueño de sus derechos federativos y en caso de ser tomado en cuenta deben pagar 10.000 dólares.

El caso de Pedro Galindo es particular porque fue expulsado en ambas competiciones y no está habilitado. El tercer arquero es Jorge Flores y, al parecer, no está en condiciones de afrontar estos desafíos, por eso la dirigencia y el cuerpo técnico tomaron como prioridad la búsqueda del nuevo golero.