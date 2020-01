Después de Bill y Hillary, ¿llegó para Chelsea Clinton la hora de la política?

Expresa más que nunca sus posiciones en Twitter y desde hace poco tiene un nuevo libro en venta: los rumores sobre las ambiciones de Chelsea Clinton, hija única de Bill y Hillary, corren como reguero de pólvora.

Chelsea, de 37 años, creció en el centro del poder: pasó su infancia en la Casa Blanca cuando su padre era presidente, y en 2016 recorrió el país junto con su madre, candidata a la Presidencia. Más de seis meses después de la histórica derrota de la exsecretaria de Estado frente a Donald Trump, Chelsea es omnipresente en Twitter, comentando desde el último atentado contra los coptos en Egipto hasta el acceso de las mujeres a las toallas femeninas, pasando por el zoológico de Central Park.

Un mes después de que otra hija célebre, Ivanka Trump, publicara un libro con consejos para mujeres que quieren combinar familia y altas responsabilidades, Chelsea publicó la semana pasada su tercer libro, destinado a los niños y titulado She persisted (Ella persistió).

Ilustrado por Alexandra Boiger, el libro celebra de manera sucinta a 13 mujeres estadounidenses que ‘persistieron’ frente a los obstáculos para ‘cambiar el mundo’. La mayoría son desconocidas en el extranjero, excepto la sordomuda del siglo XIX Helen Keller o la superestrella televisiva Oprah Winfrey.

Hillary Clinton no figura en este minipanteón de mujeres cercanas a las causas demócratas, pero el libro es un homenaje a los ideales que quiso encarnar.



Carrera ecléctica

El título del libro es una referencia a la senadora demócrata Elizabeth Warren, que en febrero insistía para leer en el Senado un texto de la viuda de Martin Luther King cuando el líder republicano de la Cámara alta la mandó a callar. #ShePersisted se dispersó por las redes sociales, convirtiéndose en el eslogan feminista y demócrata del momento.

Con 1,6 millones de abonados en Twitter, Chelsea está aún lejos de sus poderosos progenitores: su madre tiene 15 millones y su padre, 7,5 millones.

La carrera de esta diplomada de las universidades de Stanford y Oxford ha sido ecléctica hasta el momento: tuvo sus inicios en la consultoría McKinsey, un breve pasaje como periodista en NBC (con un salario de $us 600.000 anuales), y ahora es vicepresidenta de la Fundación Clinton creada por su padre. También da clases en la Universidad de Columbia.



Pero debido a la pasión de la familia por la política, la pregunta sobre sus ambiciones es inevitable. Y Chelsea, que vive en Manhattan con sus dos hijos pequeños y su rico marido, Marc Mezvinsky, no hace nada para poner fin a los rumores. Interrogada en el programa The Today Show de NBC, no respondió claramente. "Todos tenemos hoy la responsabilidad de no quedarnos callados", dijo, evocando su ‘ADN’ que la lleva a "hablar y a usar cualquier plataforma que tengamos" para expresarse, incluidas las redes sociales.

Candidata, no “por ahora”



Desde hace varias semanas Chelsea prefiere la vaguedad. “No soy candidata a ningún cargo político (...) en este momento", dijo en abril a la revista Variety. En CNN, también subrayó que no es candidata a nada "por ahora", aunque "creo que todos debemos plantearnos la pregunta regularmente".

El diario New York Post, conocido por su hostilidad a los Clinton, criticó a Variety por colocar a Chelsea en su portada, y dijo que nadie votaría por ella, salvo "el ambiente mediático-hollywoodense".

La revista Vanity Fair, cercana a los demócratas, también se burló de la manera en que Chelsea "salta en el vagón de la indignación del día" en Twitter.



Pero seis meses después de la elección de Donald Trump, los demócratas carecen de un líder fuerte y todo puede suceder, subrayó no obstante Vanity Fair. “Por ahora, la mayoría de los demócratas están buscando nuevos candidatos con nuevas ideas", indicó a la AFP el analista demócrata Jamal Simmons.