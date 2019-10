Las 6 claves de redacción para el referendo del 21-F

La Fundéu BBVA tiene como principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación y cuenta con el asesoramiento de la Real Academia Española y otras instituciones de prestigio.



Con motivo de la celebración del referéndum sobre la reforma del artículo 168 de la Constitución boliviana, señaló las siguientes claves de redacción:



1. "Referendo" y "referéndum". Las formas "referendo" y "referéndum" (con tilde) son adecuadas para referirse al proceso por el que se someten al voto popular leyes o decisiones políticas. Sus plurales respectivos son "referendos" y "referéndums".



2. "Sí" y "No". No necesitan resaltarse ni en cursiva ni con comillas". En el caso de "sí", se recuerda que al utilizarse como sustantivo se escribe con tilde diacrítica.



3. "Síes" y "noes", plurales adecuados. El plural del sustantivo "sí" es "síes", y el de "no", "noes": "Los sondeos muestran un porcentaje de síes y noes cercano al 40 %".



4. "Reelección". Con la vocal "e" duplicada, son las grafías preferibles de este vocablo, así recogido en el "Diccionario de la lengua española".



5. "Escrutinio", "cómputo", "recuento". Para referirse al "reconocimiento y cómputo de votos" en una consulta de este tipo pueden emplearse esos términos pero no "cuenteo".



6. "Posreferéndum", mejor sin "t". Para aludir al periodo que sigue a la consulta lo recomendable es emplear la palabra "posreferéndum" (en una palabra y sin "t"), aunque también se considera válida la forma "postreferéndum".