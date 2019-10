El poeta chileno Nicanor Parra cumple 101 años

El poeta chileno Nicanor Parra, ganador del Premio Cervantes en 2011, cumplió este sábado 101 años de edad cobijado en su casa de Las Cruces, que mira al Pacífico, donde sus admiradores le realizarán un evento al denominado "antipoeta".



Parra, galardonado también en 2012 con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, la más alta distinción que otorga el Gobierno chileno a un poeta de la región, se encuentra con buena salud, según sus cercanos, aunque evita salir de su hogar.



Las Cruces es un balneario situado en el litoral central de Chile, a poco más de 100 kilómetros al suroeste de Santiago.



Según los organizadores del evento, el Centro Cultural Nicanor Parra de Las Cruces y el municipio de El Tabo se unieron este sábado para celebrar esta fecha tan importante con un acto en el que se desarrollará la obra "Temporal", que es un poema del poeta.



La revolución que provocó hace 60 años la irrupción de "Poemas y Antipoemas", su segundo libro y que fue publicado en 1954, no ha sucumbido al paso del tiempo.



Mayor de nueve hermanos artistas, entre ellos la cantautora folclórica Violeta Parra, Nicanor Parra, nacido en San Fabián de Alico el 5 de septiembre de 1914, estudió Física en el Instituto Pedagógico y después en Estados Unidos y el Reino Unido, donde cursó un doctorado en Cosmología en Oxford.



Según Parra, la antipoesía es la poesía de lo cotidiano, algo que ya dejó claro en 1954 cuando proclamó que "durante 50 años la poesía ha sido el paraíso del tonto solemne".



Esta particular visión provocó que a lo largo de su carrera aflorara alguna discrepancia con defensores de la poesía clásica, entre ellos el propio Pablo Neruda, con quien tuvo una particular relación de admiración y rivalidad.



Además del Cervantes y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, Parra ha sido galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2001), el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo (1991) y el Premio Nacional de Literatura de Chile en 1969.