Traslado de gremiales se retrasa hasta enero por readecuación de puestos

El traslado de los comerciantes de Los Pozos y de La Ramada sufrirá un nuevo retraso, esta vez de tres meses, pues recién se ejecutará a partir de la primera quincena de enero de 2018, mientras que los vendedores mayorista del mercado Abasto -que debían trasladarse en julio de este año- serán reubicados a partir de diciembre de este año. La razón de estos retrasos es porque no han concluido los trabajos de acondicionamiento de los edificios, como ser la ampliación de los puestos de venta como exigen los vendedores y las vías de acceso a esa zona.

La información fue confirmada ayer por la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, durante la audiencia pública con los comerciantes ambulantes del mercado Abasto.

Según la concejala y líder de la agrupación Santa Cruz Para Todos (SCPT), el nuevo cronograma fue elaborado el jueves por el alcalde Percy Fernández.

De acuerdo con el nuevo plan de reubicación, en noviembre de este año se terminarán los trabajos de construcción del nuevo Mercado Mayorista Abasto, situado en el distrito 10, y en diciembre se concretará el traslado de los vendedores a esas infraestructuras.

La reubicación de los comerciantes de los mercados La Ramada y Los Pozos será a partir de la primera quincena de enero de 2018. A decir de Sosa, el ejecutivo municipal garantiza que en diciembre se concluya con los trabajos que se hacen en esos ambientes, cuyos puestos tendrán las dimensiones de cinco metros cuadrados como exigen los vendedores. El Mercado Modelo La Ramada está situado entre el sexto y el séptimo anillo de la ruta a La Guardia y, según estimaciones de la presidenta del legislativo, abastecerá a más de 400.000 personas, mientras que el Nuevo Mercado Los Pozos, que se construye entre el sexto y séptimo anillo de la avenida Alemania, el abastecimiento será para más de 300.000 habitantes, asentados en el distrito 1 y parte del distrito 2.



El concejal y líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Johnny Fernández, dijo que la información que recibieron del Ejecutivo sobre el retraso es porque se están haciendo ajustes adicionales a las nuevas infraestructuras. Esto obligó a que el traslado sea postergado por tercera vez.

Mercado para ambulantes

En la sesión del Concejo Municipal de ayer se conoció que el alcalde Fernández proyectó construir un mercado para los vendedores ambulantes del mercado Abasto.



No obstante, Sosa aclaró a los gremiales presentes que este nuevo mercado será solo para los comerciantes que venden artículos de la canasta familiar y no así para los que comercializan ropa usada.



Sosa dio una especie de jalón de orejas a los gremiales, porque el jueves la dirigencia de los ambulantes aseguró que son 1.129 y no 600 como indican las autoridades municipales.

La edil les recordó que en una reunión anterior con la directiva del Concejo, los dirigentes denunciaron que personeros del gobierno municipal les pedían dinero para asegurarles espacios en el mercado mayoristas; sin embargo, ayer, la dirigencia gremial, durante su intervención, cambió el tenor de su denuncia y afirmó que la petición de dinero llega de parte de la dirigencia del mercado mayorista del Abasto.



Los concejales Jesús Cahuana y Johnny Fernández también les hicieron reclamos y les pidieron sinceridad a los ambulantes, especialmente que admitan pugnas internas en el sector, pues conocen que las diferentes asociaciones están peleando para dar una mejor ubicación a sus afiliados.

Además, Johnny Fernández les dijo que otras de las razones de las peleas entre gremiales son porque están en juego intereses económicos que benefician a la dirigencia de ese sector.



“No veo caras felices con el anuncio de la construcción de un mercado para ustedes”, fue el reclamo que hicieron, por separado, en reiteradas ocasiones Sosa y Cahuana, pero aún así los ambulantes se mostraron indiferentes ante el anuncio.

El lunes exponen el proyecto para informales

El proyecto del nuevo mercado para los gremialistas informales será presentado el lunes al plenario. Se prevé que esa obra beneficie a 1.129 vendedores que están asentados en las aceras del mercado Abasto.

Sandra Velarde, secretaria de Planificación del gobierno municipal, explicó ayer que esta obra denominada Mercado Minorista Abasto estará asentada en un terreno de dos hectáreas situado por la zona de Guapilo.

Velarde explicó que se está a la espera de la cesión voluntaria a título gratuito de esos terrenos para así proceder al inicio de la construcción del centro de abastecimiento. Los puestos de venta tendrán la misma dimensión, es decir serán de 5 metros cuadrados para cada gremial.

El objetivo es evitar que los comerciantes informales ‘tomen’ las calles aledañas de la zona del mercado Abasto. Aún no se conoce el monto de la inversión.