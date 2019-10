Detectan litio en una explosión estelar

Un equipo de astrónomos ha detectado por primera vez litio en el material expulsado por una nova, un paso más para explicar los diferentes elementos químicos que hay en las estrellas de la Vía Láctea, según informó hoy el Observatorio Europeo Austral (ESO).



Desde los años 70, explica el ESO en un comunicado, los astrónomos han especulado con que gran parte del litio de más detectado en las estrellas jóvenes pudo haber venido de las novas, explosiones estelares que expulsan material al espacio que hay entre las estrellas, sumándose al material que construye la siguiente generación estelar.



Sin embargo, el estudio de varias novas no había arrojado ningún resultado claro hasta ahora.



El nuevo hallazgo lo ha realizado un equipo dirigido por el italiano Luca Izzo utilizando telescopios del Observatorio de La Silla y del Observatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile.



Con ellos estudiaron la nova Centauri 2013, una estrella que explotó en los cielos del sur cerca de la brillante estrella Beta Centauri en diciembre de 2013 y que fue la nova más brillante de este siglo, fácilmente visible.



Los nuevos datos, muy detallados, revelaron la firma clara de litio expulsado desde la nova a dos millones de kilómetros por hora.



Este descubrimiento, según el ESO, ayuda a explicar el misterio de por qué muchas estrellas jóvenes parecen tener más cantidad de la esperada de este elemento químico.



El litio, un elemento químico ligero, es uno de los pocos que, según las predicciones, fue creado durante el Big Bang hace 13.800 millones de años.



Según el ESO, comprender las cantidades de litio observado en las estrellas ha generado no pocos quebraderos de cabeza a los astrónomos; las estrellas más viejas tienen menos litio del esperado y algunas más jóvenes hasta diez veces más.



"Es un paso adelante muy importante. Si nos imaginamos la historia de la evolución química de la Vía Láctea como un gran rompecabezas, entonces el litio de las novas fue una de las piezas ausentes más importantes y desconcertantes. Además, se puede poner en cuestión cualquier modelo del Big Bang mientras no se comprenda el problema del litio", destaca Massimo Della Valle, coautor del trabajo.



Se estima que la masa de litio expulsada por la nova Centauri 2013 es pequeña (menos de una milmillonésima parte de la masa del Sol), pero, como ha habido muchos miles de millones de novas en la historia de la Vía Láctea, es suficiente para explicar las cantidades de litio inesperadamente grandes observadas en nuestra galaxia, añade el ESO.