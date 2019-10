Evo le dice a Europa que Asia la está desplazando

El presidente de Bolivia, Evo Morales, mostró hoy su "preocupación" por el hecho de que Europa y en especial su industria científica y tecnológica esté siendo "desplazada o sustituida por Asia" en América Latina.



"Quiero expresar una preocupación. Yo no sé por qué situación será, siento que Europa está siendo desplazada o sustituida por Asia", dijo el mandatario durante su discurso de apertura de la VII Conferencia Italia-América Latina y Caribe, que se celebra hasta mañana en Milán.



Y añadió: "Saludo la tecnología europea, respeto, admiro y envidio además su desarrollo científico y tecnológico, pero no se siente mucha presencia de la tecnología europea en América Latina y el Caribe. Espero no equivocarme".



En este sentido, Morales aseguró que "nosotros todavía necesitamos esa transferencia tecnológica de Europa hacia América Latina".



Durante su alocución repasó temas como el desarrollo sostenible, el cambio climático o los movimientos migratorios y llamó a detectar "qué programas son enemigos de la madre Tierra" y a estipular "políticas acordes con las necesidades" de cada pueblo.



Dijo que en su país "no ha sido bueno el modelo neoliberal, el neoliberalismo o la aplicación del capitalismo" y cuestionó la relación entre estos conceptos y problemas como la crisis climática, la crisis financiera y el tema de la inmigración.



Evo y la inmigración



Sobre inmigración, señaló que la tendencia del flujo migratorio entre Europa y América Latina se ha invertido, de tal modo que, a fecha del 2012, 180.000 europeos llegaron al subcontinente americano mientras que "solo 119.000 lo hicieron hacia Europa".



En este sentido, criticó firmemente a quienes emplean el término de "inmigración ilegal" porque "todos juntos debemos construir una ciudadanía universal con todos los derechos".



Por esa razón, se dirigió a los ciudadanos europeos para decirles que "en Bolivia en especial no vamos a aprobar ninguna ley para expulsarlos ni vamos a construir cárceles para detenerlos. Somos seres humanos".

"Entendemos perfectamente por qué estas migraciones", aseguró.



"Siento que en el mundo no falta riqueza, el problema es que está concentrada en muy pocas manos. La economía se privatiza mientras que en Bolivia la economía se socializa y se democratiza", defendió.



Sobre la situación en su país, dijo que tras su llegada al Gobierno "constitucionalizamos los servicios básicos porque son un derecho humano y, por lo tanto, no pueden ser un negocio".



"Hasta este momento no suben las tarifas de energía eléctrica, telecomunicaciones y agua. Siguen bajando los costos de energía.

Para los pobres, hay nuevos precios. Evidentemente el empresario tiene que pagar otro costo. De esta manera tratamos de resolver los problemas sociales que tenemos en Bolivia", explicó.



Y añadió: "Cuando le economía, sobre todo está en manos del pueblo, ahí viene el crecimiento económico".



Por último, manifestó su deseo de "seguir avanzando" en la colaboración con países europeos como Italia.

