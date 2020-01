Diputado 'emplaza' a que prueben entrega de coima

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, "emplazó" a quienes lo acusan a que muestren una prueba sobre la "coima" que dicen entregó a un efectivo policial el pasado fin de semana, cuando recorrió las calles de La Paz como "preste" de una fraternidad folclórica.



"Emplazo a aquel que tenga prueba alguna de que yo hubiera entregado alguna dádiva a un uniformado, a que me denuncie ante la Fiscalía, al Ministerio de Transparencia, comisión de ética o a la institución que vean conveniente y quienes no tengan pruebas para sostener semejante calumnia e irresponsablemente no haber escuchado mi parte y difundir esta noticia con carga política, que asuman el derecho que tengo a defenderme", aseveró en conferencia de prensa.



La jefa de la bancada de La Paz del MAS, Mireya Montaño, anunció que se pedirá investigar en la Cámara Baja el video en que se observa al opositor sacando ‘algo’ de su bolsillo para entregarlo a un uniformado de Tránsito.



El aludido agregó que "no ha habido necesidad de dar dádiva, ya las calles estaban cerradas porque era el examen de la Facultad de Derecho, hemos cumplido con la normativa correspondiente", sobre el contenido de la grabación.



Ayer el alcalde, Luis Revilla, afirmó que esa actividad no debía autorizarse y explicó que se llamó la atención a la empresa Ema Verde, encargada de la administración del Parque Urbano Central, debido a que se cerraron sus puertas para dicha fiesta.