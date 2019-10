Samuel abandona la carrera por la Alcaldía paceña

Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional (UN), comunicó que no remplazará la candidatura de Carlos Cordero para la Alcaldía de La Paz y retirará a sus demás candidatos para las concejalías. De este modo, abandona la pugna electoral en el municipio.



"He decidido no llevar candidato o candidata a la Alcaldía de La Paz, hemos tomado esa decisión y, consecuentemente, van a presentar sus renuncias nuestros candidatos a concejales. No es una decisión que provenga de una forma política", enfatizó el empresario.



Señaló que "asumen que estaban cometiendo un error al dividir a la fuerza de oposición". Admitió que la medida tendrá un costo político que están dispuestos a asumir y reiteró que no apoyarán a Luis Revilla y tampoco a Guillermo Mendoza.



"Vamos a seguir trabajando por La Paz y por nuestro país. No hay acuerdos con ninguna fuerza política y responde a un pedido de los paceños que nos dicen no se presenten. Se hubiera dividido el voto", argumentó Doria Medina.



Su candidato inicial, Carlos Cordero, fue inhabilitado por el Tribunal Departamental Electoral (TDE) al tener una deuda con el Estado y semanas después esa agrupación política buscó a una persona que pudiera hacer frente al Movimiento Al Socialismo (MAS) y Soberanía y Libertad (SOL.bo).