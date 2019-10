Samuel recibe críticas por usar imagen de Francisco

El mensaje fue eliminado de su cuenta oficial, pero las críticas al jefe de Unidad Nacional (UN) continúan tras haber usado políticamente la imagen del papa Francisco para hacer campaña por el "No" a la repostulación de Evo Morales.



"@SDoriaMedina, rogamos encarecidamente no manipular la imagen del papa. Su mensaje queda y es bueno que lo recordemos en su integridad", señala un tuit que escribió anoche la cuenta del Servicio de información temprana de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).



El mensaje compartido por el opositor en sus cuentas oficiales en las redes sociales hacía referencia a un mensaje que dio Francisco. "El papa Francisco señaló que retener el liderazgo mucho tiempo conduce a la tiranía, tenía razón, por eso #NOMas", escribió Doria.



Tuit del Servicio de Información de la CEB:,

@SDoriaMedina Rogamos encarecidamente no manipular la Imagen del Papa. Su mensaje queda y es bueno que lo recordemos en su integridad.— Alertas CEB (@AlertasCEB) noviembre 17, 2015 n