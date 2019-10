Custodios tardaron 18 minutos en llegar a celda de "El Chapo" tras su fuga

Dieciocho minutos tardaron los custodios en llegar el sábado pasado a la celda del capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán después de que los guardias a cargo de los monitores detectaron su fuga, informó el jueves el ministro de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong.



"Los que veían, observaban este monitor, inmediatamente" reportan cuando dejan de ver al líder del cartel de Sinaloa en la celda; "se comunican al comando" y los custodios llegan al cuarto carcelario "18 minutos después", dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.



Las grabaciones de la celda del momento de la fuga fueron distribuidas el martes por el gobierno. En ellas se observa el segundo en el que el capo desaparece por un agujero que no es visible en el video, situado en el piso de la regadera.



El ministro hizo esa declaración después de que, junto con la fiscal Arely Gómez y el resto de la cúpula de seguridad de México, compareció durante cuatro horas a puerta cerrada en el Congreso para dar explicaciones sobre la fuga, por un túnel, de "El Chapo" de la prisión de máxima seguridad El Altiplano, a 90 km de Ciudad de México, donde estuvo preso 17 meses.



EEUU pidió su extradición



La fiscal dijo a los legisladores que el 25 de junio pasado el gobierno de Estados Unidos hizo la petición formal de extradición del capo "por el cargo de asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína", de acuerdo con un comunicado de la fiscalía.



Osorio Chong fue designado por el presidente Enrique Peña Nieto, quien el viernes regresa de una visita de Estado a Francia, para coordinar tanto la cacería contra "El Chapo" como las investigaciones sobre la posible colaboración de funcionarios en su huida del penal de máxima seguridad.



Gobierno se compromete en recapturarlo



El Gobierno de México aseguró hoy en comparecencia ante una comisión del Congreso que recapturará al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, cuya fuga de una prisión de máxima seguridad ha sido calificada por el presidente Enrique Peña Nieto de "afrenta para el Estado mexicano".



"Que no quepa duda, lo vamos a traer a prisión y ante la justicia mexicana, que no quepa duda", dijo enfático a la prensa el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, en el marco de la presentación de los integrantes del gabinete de seguridad ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso.