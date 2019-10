Humorista David Santalla recupera la conciencia

El actor David Santalla ha recuperado la conciencia pero continúa con un estado de salud delicado luego de sufrir un derrame cerebral el pasado 1 de abril en la ciudad de La Paz por culpa de la hipertensión arterial.



Los médicos del Hospital Arco Iris siguen empleándole sedantes al humorista, pero con menos cantidad, según informó Claudia Santalla, hija del actor a EL DEBER.



“Sigue igual, muy débil, de a poco le están bajando la sedación. Es un mal que hay que ir superando de a poco”, dijo Claudia. Santalla permanece en terapia intensiva, recuperó la conciencia, pero aún no puede hablar. Los tubos de respiración se los habían retirado recientemente, pero el médico a cargo decidió volvérselos a colocar por la debilidad que presenta el humorista.



Espectáculo "Grande David"



La Asociación Boliviana de Actores (ABA) y la Compañía de Teatro Santallazos realizarán un espectáculo en el teatro Raúl Salmón de la Barra, en la Ceja de El Alto, denominado "Grande David" del desde este jueves hasta el sábado que servirá para recaudar fondos para el actor.



El costo de la entrada es de 45 bolivianos y tendrá que ser depositado en la cuenta bancaria habilitada por la familia y el ingreso al show será con la boleta del depósito.



“Hemos abierto una cuenta, porque no queremos que haya especulaciones, es por eso que plata (dinero) no vamos a manejar nosotros”, indicó Claudia Santalla.



Además, agregó que hay personas que por cuenta propia venden hasta mermeladas en las calles para poder recaudar algo de dinero y así colaborar en la recuperación de David Santalla.