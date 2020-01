Bomberos reclama apoyo a Gobernación y Alcaldía

El director de Bomberos de la Policía, Fernando Pelaez, reclamó apoyo a la Gobernación y a la Alcaldía en la dotación de equipos indispensables para desarrollar su labor de auxilio en la ciudad.



Pelaez, que dio una conferencia de prensa junto con el comandante de la Policía departamental, Sabino Guzmán, dijo que su unidad no ha recibido dotación de equipos nuevos desde enero de 2013, cuando el Gobierno Departamental les entregó 35 uniformes nuevos y un carro bombero acondicionado. “Los uniformes que nos dieron hace tres años ya cumplieron su vida útil”, remarcó Pelaez y recordó que Bomberos no cuenta con ni un solo motorizado que les permita apagar incendios en edificios de dos o más pisos.



La Policía mostró cartas que enviaron a la Gobernación y a la Alcaldía cruceña en 2014 y en 2015, haciendo solicitudes de equipamiento específico para Bomberos, pero que no han recibido ninguna respuesta hasta la fecha.



El comandante departamental dijo, además, que desde enero de este año su institución no reciben de la Gobernación apoyo para la compra de combustible para los motorizados policiales.



En días pasados el comandante nacional de la Policía, Edgar Téllez, pidió mayor compromiso de las autoridades locales para un mejor apoyo a las diferentes unidades policiales.