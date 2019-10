Rosas: 'Estoy muy dolido por lo que está pasando'

El candidato de Unidos, Saúl Rosas, fue entrevistado la noche de este jueves en el programa "Que no me pierda", de la Red Uno y manifestó que la Corte Electoral debe decidir si anula o no las elecciones, porque ese es un tema que le compete a esta instancia



Por otra parte denunció que estudiantes de otras universidades intervinieron en el conflicto para dañar a la estatal y manifestó estar "muy dolido por lo que está pasando", luego de la jornada violenta que vivió la comunidad universitaria.



Rosas, uno de los candidatos que irá al balotaje, pidió que se depongan actitudes violentas y se pacifique la Universidad.