Se rompe el diálogo entre la COB y el Gobierno

La Central Obrera Boliviana (COB) da por roto el diálogo con el Gobierno, porque considera que no existen propuestas sobre las condiciones de Senatex y el Gobierno dice que hay posibilidades de dialogar siempre y cuando no haya medidas de presión.



El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, aseguró el sábado que se rompió el diálogo con el Gobierno porque no se resolvió el problema de los 180 ex trabajadores de Enatex, mientras el Gobierno anunció que enviará una nueva carta para precisar el número de trabajadores que serán recontratados.



Tras una corta reunión en la Vicepresidencia en la que participaron los ministros de la Presidencia, de Trabajo y Educación, el dirigente de la COB, recordó que el pedido de la entidad matriz de los trabajadores es que no se otorguen empleos temporales a los extrabajadores de Enatex.



"Rechazamos de pleno, hemos sido bastante claros y pedimos que el derecho de los trabajadores debe ser respetado, la posición es clara que los 180 compañeros trabajadores estén amparados bajo la Ley General del Trabajo", remarcó.



En esa línea, anunció que esa posición será evaluada el lunes en un nuevo ampliado nacional en La Paz, ampliado que además, determinará las medidas de presión.



A su juicio, el Gobierno rompió el diálogo porque no tiene una propuesta concreta y sincera.