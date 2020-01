Heraldo Muñoz: “La Haya no regala mar, dijo Jaime Paz, sabiamente”

Las tensiones diplomáticas con Bolivia han atrapado la atención del canciller de Chile. Así lo refleja una entrevista que concedió ayer al diario La Tercera, de Santiago (Chile).



_ ¿Pasa por su peor momento la relación de Chile con Bolivia?

Hay dos caras en la relación entre Bolivia y Chile. Una es la ofensa permanente que el presidente Evo Morales y su Gobierno lanza contra nuestro país, las acusaciones falsas, la propaganda comunicacional, su búsqueda permanente de réditos políticos internos hostilizando a Chile. Pero hay otra cara muy importante, que el presidente Morales pareciera querer ocultar, lo que yo llamo una integración silenciosa: aumento de las inversiones chilenas en Bolivia, miles de ciudadanos bolivianos viviendo en Chile -cuyo aporte es valorado-, becas del Gobierno chileno para cientos de estudiantes bolivianos en nuestro país, cooperación en el área de salud entre hospitales chilenos y bolivianos. Esa es la agenda que queremos potenciar en el siglo XXI. Para eso, sin duda, es necesario un cambio de actitud de parte del Gobierno boliviano.



_ ¿Cuánto impacto tiene esta ofensiva comunicacional en el proceso en La Haya?

El Gobierno de Bolivia pareciera querer conseguir con esta guerrilla comunicacional lo que no va a conseguir en La Haya. Pareciera que apuesta a que Chile se rinda y, para evitar este mal clima, ceda soberanía territorial. Eso no va a ocurrir. Ni en la Corte de La Haya -que ya dijo que no existe ningún derecho de Bolivia a un acceso soberano al mar- ni fuera de la Corte. Por lo demás, los efectos de la ofensiva comunicacional los señaló hace pocos días un expresidente de la República boliviana. Jaime Paz Zamora criticó que el presidente Morales usara la ONU para plantear su aspiración marítima y advirtió que “a veces la causa es buena, pero si eres inoportuno y pesado resulta que tu causa se vuelve impopular”. Y antes dijo, sabiamente, que la Corte de La Haya no regala ni presta mar porque no tiene mar.



_ ¿Chile dejó de lado la estrategia comunicacional y se enfocará solo en lo jurídico, a propósito de la entrega de la dúplica antes del 21 de septiembre próximo?

Chile considera todas las variables y todos los escenarios de acción. Ningún aspecto es dejado al azar. La dúplica, por cierto, es un documento que se ha trabajado para exponer y desarrollar de manera sólida y convincente los argumentos chilenos.



_ El próximo 3 de julio, Chile debe entregar su memoria en la demanda por el Silala. ¿Cómo avanza dicho proceso?

Así es, entregaremos la memoria de Chile en el caso Silala el lunes 3 de julio. Le puedo decir que la memoria y sus anexos están actualmente en la imprenta en Holanda. Participé activamente en las discusiones del documento y me parece que demostrará inequívocamente que se trata de un río internacional, con todas las consecuencias que ello trae.



_ Evo Morales endureció su ofensiva comunicacional.

No sorprende para nada. Desde hace tiempo el gobierno de Bolivia está llevando a distintos foros internacionales variadas acusaciones contra Chile. Todas, sin embargo, tienen un denominador común: son falsas. Bolivia falta a la verdad, manipula información y ofende a las autoridades y al pueblo chileno. Resultado: en ningún foro internacional ha recibido respaldo alguno; Bolivia está quedando aislada.