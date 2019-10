¿Madonna ‘feat’ Mike Tyson? ¡Muy pronto!

La más reciente novedad que lanzó la estrella de la música pop sobre su nuevo álbum, Rebel heart, es (redoble de tambores)... el tracklist del disco.



Madonna siempre sorprende. Esta vez ha conseguido que el exboxeador estadounidense Mike Tyson la acompañe en una de sus interpretaciones.



Tal como lo lees, el ganador por dos veces del título mundial de los pesos pesados, en la década de los 80, participará en la novena pista titulada "Iconic".



Rebel heart sale a la venta el próximo 10 de marzo, y quizás podamos escucharla en la actuación de Madonna en los Grammy. Mientras tanto, conoce el tracklist completo de Rebel heart:



01 Living for love

02 Devil pray

03 Ghosttown ?

04 Unapologetic bitch

05 Illuminati

06 Bitch I’m Madonna [ft. Nicki Minaj]

07 Hold tight

08 Joan of Arc

09 Iconic [ft. Chance The Rapper & Mike Tyson]

10 HeartBreakCity

11 Body shop

12 Holy water

13 Inside out

14 Wash all over me

15 Best night

16 Veni vedi vici [ft. Nas]

17 S.E.X. ?

18 Messiah ?

19 Rebel heart