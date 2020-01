'Vice' lanza críticas ante el pedido de Pacto Fiscal

El vicepresidente Álvaro García Linera respondió con críticas al pedido de Pacto Fiscal. La autoridad dijo que “ninguna gobernación ni alcaldía tuvo la capacidad planificar para generar sus propios recursos” y que ahora piden Pacto Fiscal, porque es “más fácil pedir que planificar”.



“Los gobiernos departamentales deben planificar cómo generar recursos y no cómo pedir. Le dije al gobernador de La Paz (Félix Patzi) que planifique, pero le resulta más fácil pedir”, insistió, apelando a la autoridad paceña que lleva adelante una huelga de hambre en demanda de un Pacto Fiscal o una compensación tributaria del 4%.



Según el vicepresidente, el Gobierno nacional tuvo la visión de planificación y que hoy “ninguna gobernación invierte en empresas para generar recursos”.



“El Pacto Fiscal es un escenario para debatir la planificación de cómo generar sus propios recursos”, dijo García Linera en una conferencia de prensa, y recordó que todas las gobernaciones reciben recursos en caja y bancos que “no son gastados”.



También criticó a la Gobernación de Tarija por pedir 500 millones de dólares para su presupuesto.



Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, dijo que si él hubiese estado en huelga de hambre, el Gobierno ya lo hubiese tildado de “separatista”.



“Lo que pasa con Patzi es una acción de desesperación y valentía, porque los recursos que hay no alcanzan. Y ahora convocan a fin de mes a un Consejo de la Autonomía, ojalá que no sea para distraer la perdiz, nosotros vamos a ir si se va a discutir realmente una cuestión que todos los bolivianos estamos a la expectativa de esta temática. Ojalá los municipios también estén presentes”, expresó el gobernador cruceño.



“De una vez por todas tiene que hacer un gran acuerdo nacional”, insistió Costas, al solidarizarse con Patzi y su demanda.