Testigo, extrañado por la ausencia de Guillén

El exviceministro de Régimen Interior y actual asambleísta departamental de La Paz, Gustavo Torrico, insistió en que Carlos Guillén, un exdirigente de fútbol al que se involucró en los pagos de los hoteles que utilizaba el supuesto grupo terrorista y que estaría fuera del país, debe ser uno de los procesados en el juicio y mostró su extrañeza porque esta persona no fue ni siquiera imputada.



Torrico, testigo de descargo de Alcides Mendoza, dijo, la semana pasada, que fue parte de una comisión parlamentaria y que se elaboró un informe del caso que fue aprobado en el Congreso siguiendo una línea política.

Ayer, cuando se sentó nuevamente frente al tribunal que dirige Sixto Fernández, cambió de estrategia en su testimonio, ya que respondió a casi todas las preguntas señalando que él se remitía al informe que hizo cuando fue parlamentario. Evitó referirse a quiénes entregaron armas al grupo de Eduardo Rózsa. Varios de los procesados al escuchar sus respuestas retiraron las preguntas que pensaban hacerle.



​​​​​​​Al término de la declaración, Torrico indicó a la prensa que siempre tuvo conocimiento de que Guillén llevó a hoteles al grupo de terroristas, les pagó y les dio un auto. Recordó que pese a estos indicios, el hombre no fue detenido, ni imputado porque se jactaba de ser el gran tipo que pagó al menos $us 80.000 para no caer preso. “Yo creo que en este proceso hay dos grupos de personas: los de la categoría P, que son los prófugo que se fueron y los de la B, los que se quedaron”, dijo.

Acusado, decepcionado

El acusado y detenido Alcides Mendoza, en su defensa material, manifestó estar decepcionado del tribunal porque Torrico se negó a declarar lo que sabía