Fondo de pensiones, una cuestión de principios

El uso de los recursos de las jubilaciones para ser otorgados como préstamo al sector agrícola en lugar de invertirlo en activos de bajo riesgo ha generado un interesante debate. Para entender el problema desde una perspectiva distinta, pensemos por un momento otras alternativas para los $us 150 millones del fondo de pensiones. Supongamos que ese dinero fuese otorgado como crédito a las empresas mineras privadas, o los beneficiarios fuesen dueños de hoteles y restaurantes, o tal vez los transportistas para comprar vehículos nuevos. Quien favorezca el préstamo al sector agrícola, debería también favorecer cualquiera de estas otras alternativas.

En esencia, el problema es el mismo y es una cuestión de principios: usar el dinero de muchos rentistas para que un grupo selecto pueda lucrar. Valga aclarar que realizar actividades lucrativas no tiene nada de malo, siempre que se lo haga con dinero propio o prestado de la banca. Hay quienes han sugerido que el préstamo provenga de los recursos del Ministerio de Economía y Finanzas, pero la esencia del problema no cambiaría, ya que el Ministerio obtiene sus ingresos de nuestros impuestos. En todo caso, si el sector agrícola necesita recursos, debería prestarse de las instituciones financieras privadas; en lugar de ello, resulta curioso este capitalismo de amigotes donde ‘papá Estado’ hace las veces de banco otorgando créditos, que además son de muy alto riesgo. Sectores privados han respondido que no existe ningún riesgo, lo cual es absurdo, ya que el futuro es incierto por definición.

Si la CAO y Cainco están realmente interesadas en apoyar a sus asociados, deberían dejar las actitudes timoratas y exigir al Gobierno ciertos cambios de política: levantar el veto a las exportaciones, lucha eficiente contra el contrabando, desarticulación de los grupos de tomatierras, mejoras en el INRA, cambios en las desproporcionadas multas impositivas, permitir el uso de transgénicos, mejorar puertos y carreteras, etc. Esto sería mucho más beneficioso en el largo plazo que recibir el ‘favor’ político de los circunstanciales dueños del poder