Zvonko Matkovic: “Unámonos, no podemos estar peleados por mezquindades”

Lleva siete años en la cárcel de Palmasola. Lo acusaron de ser parte de un grupo separatista en el bullado caso de supuesto terrorismo. Hace unos días fue operado de meniscos y circuló una fotografía suya en la que aparecía enmanillado a la cama del hospital.

Él dice que ese fue el detonante para que Leonardo Roca, exconcejal y ahora candidato a la presidencia del Comité pro Santa Cruz, lo visite en el penal y le proponga ser su acompañante en la segunda vicepresidencia. Zvonko Matkovic aceptó porque asegura que ya no quiere callarse más y porque siempre soñó ser parte de esa institución que, en su mejor momento, fue calificada como el ‘gobierno moral de los cruceños’. Las elecciones comenzarán en enero, con el voto por los delegados de cada institución. La fórmula de Roca y Matkovic ha sido la primera en presentarse. Desde la cárcel de Santa Cruz, desde el pabellón uno del régimen abierto, Zvonko Matkovic accedió a conversar con Séptimo Día acerca de sus planes dirigenciales.

¿Cómo se anima a ser candidato?

Es algo que siempre vi como un sueño, ser parte de esa vida del Comité, porque es la única institución que tiene ética y moral. No es una entidad económica donde la gente va a ganar plata, sino una institución que pelea por lo que es justo para Santa Cruz.



No sé qué movió a Leonardo a pensar en mí. Él dice que cuando me vio operado de los meniscos y enmanillado, consideró que ya no podía ser que nadie hablara del tema, sabiendo las condiciones en que nos detienen y se monta este caso. Eso fue indignante porque ocurrió en nuestra casa. Hay mucha gente que se hace la de la vista gorda, que dice: “¡Ay qué pena!, pero no se pudo hacer nada”; ¡mentira que no se pudo hacer nada! Hay tantas cosas que nos mataron por el miedo. Lo que nos hicieron llenó de miedo a toda una generación, a toda una sociedad. Creo que ahora eso se está perdiendo, que la gente está cansada de tanto abuso.



¿Cuál es el estandarte de su candidatura?

Leonardo me trajo la propuesta de acompañarlo. Hay necesidades que la sociedad cruceña tiene, pero la justicia boliviana afecta al común de las personas. Dios salve a ese ciudadano que cae en manos de la justicia boliviana. No se lo deseo a nadie. Aquí se sabe todo. La justicia boliviana es una corrupción que no tiene límites, contubernios de jueces, fiscales, abogados, extorsión. No hay otra persona que pueda hablar con más propiedad de cuán destruida está la justicia.



No puedo seguir callado ante tanta injusticia que nos han hecho. No quiero entrar para explicar mi caso, sino lo que le pasa al común de las personas. El que cae en el Palacio de Justicia debe pagar desde el primer secretario. Todo es plata, hasta ver el hueso de la persona. Lo vivo día a día, gente que no sale libre porque no tiene 400 bolivianos para pagarle al diligenciero para que haga una notificación. Eso se lo tiene que decir. Y el único lugar donde hay una palestra es el Comité pro Santa Cruz.



¿Cómo ve ahora al Comité?

Sigue siendo una institución a la que la gente le tiene cariño, respeto y está en un lugar especial para el cruceño. Pero siento que ha estado teniendo un perfil bajo, que le ha faltado ocupar el lugar que le corresponde. Es el Comité pro Santa Cruz y, como tal, tiene que tener la capacidad de convocar a cualquier autoridad para plantearle los problemas.



Santa Cruz, por el gran crecimiento que ha tenido, tiene problemas de seguridad, de transporte, justicia o de las obras públicas. Hay muchas cosas que se pueden mejorar y el Comité debe ser capaz de expresar esas demandas; debe tener un protagonismo más marcado como lo tuvo en su momento.

Quienes lo critican dicen que el Comité pro Santa Cruz perdió legitimidad y respaldo ciudadano.

Lamentablemente no piso una calle hace siete años, pero la representatividad y la legitimidad que tiene el Comité no las va a perder nunca, por las bases que lo componen, por las instituciones que están en el directorio. Hay un mal concepto de que el Comité es de los ricos, pero no es así.

Solo hay que ver las personas que participan, son de todo nivel. Han habido críticas desmedidas al Comité y hay que ver de dónde vienen sin olvidar que en determinado momento fue indispensable quitarle protagonismo al Comité y muchos políticos quisieron matar a esta institución para captar su protagonismo político. El Comité sufrió desprestigio malintencionado por parte de personas que quisieron ganar adeptos.

También han habido cuestionamientos al liderazgo cruceño.

El liderazgo es innegable. El problema es que cuando ocurrió el mal llamado caso terrorismo, fue un golpe, una jugada maquiavélica y voy a reconocer que brillante. Lo que se hizo no tiene nombre. Al día siguiente, nadie quería hacer nada; nadie quería ser dirigente ni meter la mano al bolsillo, nadie volvió a tener voz. Fue un miedo… destruyeron la sensación de amor por el pueblo. Pero ocho años después tenemos un video en el que se ve que le pagan al testigo clave, un fiscal que dice que todo fue montado para destruir a la oposición, un juicio que no acaba. Nos tomó tiempo darnos cuenta de que el golpe que el partido de Gobierno nos dio fue muy duro.



Muchas instituciones dejaron de aportar económicamente al Comité Cívico. ¿Qué les dice usted?

Participemos todos, unámonos para que el Comité vuelva a ser lo que siempre fue. Todos tenemos que participar y saber que nuestras instituciones son las que nos defienden. No podemos estar peleados por mezquindades. Que se sumen todos sin condiciones. El Comité es el resguardo moral de los cruceños. Ahí uno tiene que pelear por lo que cree que está bien.



¿Va a ser complicado ser dirigente desde la cárcel?

No voy a la primera vicepresidencia, sino a la segunda, porque los estatutos dicen que el presidente y el vicepresidente tienen que estar en todas las reuniones. Sería una torpeza de mi parte perjudicar a la institución. Habrá complicaciones. Leonardo me ha dicho que no tendrá problema en venir a sesionar acá (la cárcel de Palmasola), estar en contacto; por último, tengo mi rol de audiencias y si tengo que hablar desde ahí, lo haré. Con seguridad que vamos a buscar una solución.