Buscan votos con propuestas para desinflar causa marítima

Una forma de pelear por votos en Chile, de cara a las elecciones presidenciales del 19 de noviembre, es con propuestas políticas para desmantelar la demanda marítima de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que avanza sin remedio desde marzo de 2013. Formas, hay varias, el objetivo es el mismo. Así se ha visto ayer, tras divulgarse dos distintas propuestas; la del candidato de centroizquierda, Marco Enríquez-Ominami, que ha dicho que viene a Bolivia a reunirse con Evo Morales para proponerle que decline el juicio, y la del expresidente y derechista Sebastián Piñera, que prefiere intentar el desahucio moral de las expectativas bolivianas.

Las propuestas políticas se dieron a conocer ayer, apenas a unas horas de que ambos gobiernos ‘descongelen’ el Comité de Fronteras luego de seis años sin actividad y en medio de peleas mediáticas, sobre todo entre el canciller chileno Heraldo Muñoz y el presidente Morales.

Según el diario La Tercera, de Chile, a primera hora de ayer, el candidato del PRO, Marco Enríquez-Ominami, viajó a La Paz para sostener dos encuentros con Morales en Palacio.

La primera de las citas, según indicaron asesores del exdiputado y tres veces candidato presidencial chileno que consultó La Tercera, tiene como objetivo grabar parte del documental Hasta la victoria y más allá, que Enríquez-Ominami está realizando junto al director argentino Rodrigo Vásquez, para la cadena franco-alemana Arte.

Investigado por supuestos favorecimientos de OAS, esa constructora brasileña, conocida en Bolivia porque el Gobierno la contrató para la carretera por el Tipnis, el candidato anunció que prevé entrevistar también a los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Cuba, Raúl Castro, y a los expresidentes Rafael Correa, Cristina Fernández y José ‘Pepe’ Mujica. Anoche, sin dar detalles, el equipo de prensa de Palacio Quemado anunció una entrevista en la residencia de San Jorge para las 14:00.

Pero su objetivo político en Bolivia pasa por otro lado. “Pensando en el bien de los chilenos, le voy a expresar al presidente de Bolivia que creo (que es) un error, que de ir de La Paz a Santiago pasemos por Holanda. Estoy convencido de que es perfectamente posible un acuerdo distinto: que el presidente de Bolivia retire la demanda contra Chile ante La Haya y yo, como futuro presidente de Chile, me comprometo a retirar la demanda de Chile contra Bolivia en La Haya, tan simple como eso, que volvamos a una conversación directa, como adultos, entre los dos pueblos, que se necesitan”, reveló el candidato a La Tercera.

Esa charla con Morales la tiene pensada sin cámaras, en un segundo encuentro. Esta no será la primera vez que el candidato se pronuncie a favor de retomar el diálogo bilateral entre Chile y Bolivia para buscar una solución a las aspiraciones bolivianas. Ya se había referido a esto en la campaña presidencial de 2009, cuando se declaró a favor de “dar acceso al mar a Bolivia”. Sin embargo, durante su segunda incursión presidencial, en 2013, cuando Bolivia ya había demandado a Chile, el tema estuvo fuera de la agenda de la campaña.

Piñera, más duro y directo

Un rival suyo en Chile también se pronunció al respecto. El ex mandatario chileno y candidato a la reelección Sebastián Piñera aseguró ayer que no entregará mar ni territorio a Bolivia si vuelve a La Moneda, según cita EFE.



“Como presidente de Chile voy a defender y proteger con toda la fuerza del derecho internacional, de la historia y de los tratados firmados por Chile, nuestra soberanía, nuestro territorio y nuestro mar”, señaló Piñera en una actividad de su coalición Chile Vamos. El candidato derechista, que según las encuestas, tiene el mejor desempeño electoral hasta ahora, aseguró que no cederá “soberanía chilena” porque los límites entre ambos países quedaron fijados en el tratado firmado en 1904.



Con esas afirmaciones, Piñera trata de reflejar una postura sólida frente a la demanda boliviana, vista con recelo por sectores de Santiago, sus electores. El mensaje intenta desahuciar las expectativas bolivianas asentadas en la demanda de La Haya. En el fondo, donde Enríquez-Ominami y Piñera coinciden es en desestimar la demanda.