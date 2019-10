Angélica Sosa: “No voy a hacer una carta orgánica que desapruebe Sucre”

Angélica Sosa habló con EL DEBER de las observaciones al proyecto de carta orgánica y asegura que socializará el documento antes de entrar al debate en detalle.



_¿Cuándo se presentará la carta orgánica de Santa Cruz?

Nosotros recibimos un proyecto de carta orgánica que expresa lo que el pueblo tiene como visión de Santa Cruz. Los consultores que se contrataron llevaron adelante ese proceso de recojo de las propuestas bajo la coordinación de la Comisión de Autonomía y ahora mi obligación es terminar este trabajo.



Yo heredé algo que fue aprobado en grande y solo fue de conocimiento global sin desmerecer el trabajo que se hizo.



Vamos a socializar la agenda porque es potestad del órgano deliberante. Cuando yo recibí el Concejo hablé de una agenda para cinco años y en el segundo punto está la carta orgánica. No puedo hacerlo entre gallos y medianoche y tomar en cuenta un proyecto de la anterior legislativa, no la desmerezco, pero ahora hay nuevas autoridades.



_Hay descontento en los sectores...

Si hay sectores disconformes, pues se buscará que estén todos de acuerdo, porque esto será una pequeña constitución que regirá por los próximos años. Vamos a presentar a la población un proyecto histórico, incluyente, integrador y de grandes políticas para el municipio más grande del país.



_¿Qué propone la agrupación Santa Cruz Para Todos?

Primero, estoy un poco en desacuerdo en que una publicación se basa en un consultor, por eso hay una presidenta del Concejo y un alcalde. Si vienen y me buscan, yo les doy todo el detalle, pero se basan en un consultor que por tema de Constitución no puede informar, para eso está el representante de un órgano.



Nuestra propuesta contempla el plan de defensa ciudadana con sus tres puntales; vigilancia pública, protección social y alerta vecinal; el segundo puntal es la salud y se luchará por la educación. Vamos a luchar por la metropolización que esté reflejada en la carta orgánica.



_El MAS pide que los concejales sean electos por distritos, ¿qué opinión le merece la propuesta?

Eso está fuera de la Constitución. Nosotros nos vamos a enmarcar en lo que establece la Constitución vigente, yo no voy a hacer una carta orgánica que se desapruebe en Sucre.



Estoy esperando que se levante todo el trabajo y lo haré públicamente en un salón gigante de algún hotel o del Concejo leyendo los artículos y que el órgano deliberante saque sus conclusiones