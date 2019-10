Críticas a Corte Electoral de la 'U' por no informar

Muchos de los casi 80.000 estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) habilitados para votar irán mañana a las urnas sin mucha información sobre los cargos que están en juego ni cuántas opciones de votación tienen.



Así se ha podido verificar esta mañana con consultas al azar en la ciudad universitaria, donde los jóvenes han responsabilizado por esta carencia de información a la Corte Electoral Permanente.



Para muestra algunos testimonios recabados.



"No sé qué cargos vamos a elegir, ni cómo. Hasta ahorita yo tomó como pésimo el trabajo de información de la Corte Electoral porque ni siquiera han pasado por las aulas para explicarnos cómo será el voto, las medidas que debemos tomar", cuestiona Carla Soliz, estudiante de Ingeniería Química, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología.



"No sé. No sé a qué hora votamos ni quiénes son. No sé mucho", confiesa Luis Rodrigo Zárate, de Ingeniería Petrolera, que dijo no haber sabido nada de la Corte Electoral Permanente.



"No sé qué vamos a votar. No está haciendo el trabajo de informar la Corte Electoral. No nos ha llegado a nuestra faculta datos sobre cómo tenemos que votar", critica Paula Apaza, universitaria de la Facultad de Contaduría Pública.



"Yo estaba esperando, la verdad, llegar hoy día a mi facultad —soy de Contaduría Pública— y que me indiquen a dónde vamos a ir a votar, desde qué hora. Ahorita está pésimo el trabajo de la Corte Electoral porque no están informando para nada", se quejó Alexander Chugar.



En la Corte Electoral Permanente, por otra parte, los funcionarios dicen que nadie puede dar información de servicio, sobre todo a los medios de comunicación, a un día del sufragio, salvo la presidenta.



De hecho, además de no informar, el trato de los funcionarios es despótico para la prensa cuando va en busca de la información de servicio.



La única autorizada para atender consultas respecto a las actividades electorales o a la desinformación de los votantes es la titular de la Corte, Miriam Guzmán de Molina.



Por la mañana, Guzmán de Molina, se excusó de dar información; dijo que hubo inconvenientes. Prometió atender consultas por la tarde.