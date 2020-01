Este es el polémico sueldo de la Mujer Maravilla

Wonder Woman (La Mujer Maravilla) ha recaudado más de 500 millones de dólares en todo el mundo en menos de tres semanas desde su estreno, que es todo un éxito de taquilla.

Este gran suceso ubicó en la cima a la actriz israelí Gal Gadot. Sin embargo, por su interpretación de la superheroína no recibió el dinero que merecía, teniendo en cuenta el éxito del filme.

¿Cuánto de dinero en efectivo se llevó la hermosísima modelo? De acuerdo con Variety, estaba previsto que Gadot cobrara 300.000 dólares por cada una de las tres películas que filmó para el universo DC Comics: Batman v. Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman y Liga de la Justicia, que aún no se ha estrenado.

La cifra no está nada despreciable, pero resulta insignificante si se tiene en cuenta que el filme está recaudando millones a nivel mundial.

La paga que recibió la actriz por el filme con dirección de Patty Jenkins ha abierto el debate sobre la brecha salarial de género que se impone en Hollywood.

Por ejemplo, Henry Cavill se embolsilló 14 millones de dólares para personificar a Superman en la pantalla grande, sin contar el bono que negoció con el estudio.

Ahora que Gadot sabe el peso que tiene en la pantalla grande planea renegociar su contrato con un aumento salarial millonario para las próximas secuelas. ¿Cuánto crees que pedirá la actriz?

Tráiler oficial de Mujer Maravilla: