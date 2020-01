“Soy madre y quiero ser reina”

Valga la aclaración: no es la miss La Paz 2015, Giovanna Salazar, con nuevo look, se trata de su gemela. Sí, ella es Adriana, tiene 26 años, mide 1,67 metros y es igual de bella que su hermana. Sin embargo, tienen algunas diferencias: una es rubia y la otra morocha, y una ya es reina de belleza y la otra pronto desea serlo.



Hace cinco años tuvo que postergar sus deseos de participar en los certámenes de belleza para dedicarse al cuidado de su hijo, Miguel Adrián Carvajal (5). Ahora, con la figura recuperada y más seguridad y experiencia, está convencida de que está en su mejor momento.



“Siempre me gustaron los concursos, pero me vi limitada de participar en ellos por ser madre. Ahora los tiempos han cambiado y algunos certámenes ya no te excluyen por tener hijos”, dice la rubia, que actualmente cursa el cuarto semestre de veterinaria en la Uagrm.

Inteligencia y atributos físicos le sobran para lograr su objetivo, sus medidas son 86-60-90, tiene experiencia en pasarela y es desenvuelta y espontánea gracias a su trabajo en la televisión.