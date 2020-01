Mira como un amante se esconde para no ser descubierto

Desde una ventana. una mujer graba el momento en que un hombre busca esconderse de alguna manera para no se descubierto. El joven no encontró otro lugar que salir al techo de la habitación por la ventana y agacharse para no ser visto.

Sin embargo, fue visto por todos los que estaban afuera del edificio. Además, se encontraba totalmente desnudo por lo que llamó más la atención de la internauta que publicó la grabación en Facebook, en su perfil Naphtal Ngatali.

"¿Quién te mandó ahí? Estás en serios problemas", escribió la mujer en su publicación junto al video, en el que se escucha las risas de ella al ver la escena al otro lado de su edificio.

Hasta ahora el video ya completa más de 2.5 millones de reproducciones y más de 37 mil reacciones. Incluso, ha sido compartido más de 18 mil veces.

Los comentarios no han dejado de lado el sarcasmo y la burla. Algunos, lo señalan como de inteligente por haber encontrado esa solución y otros le advierte que algún día todo se descubrirá y se sabrá la verdad