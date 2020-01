Verónica Larrieu y la historia de cada uno de sus tatuajes

Está en su mejor momento; madura, bella, soltera y llena de proyectos... ¿por qué no un poco de osadía? Verónica Larrieu sorprendió a sus seguidores en Instagram con un nuevo tatuaje, ¡el cuarto! Y a pesar de que no es su primer grabado, sí es el más grande. La modelo y jueza de la tercera temporada del Bailando (Red Uno) siempre tuvo el cuidado de hacerlos en lugares muy discretos, tanto que ni ella misma los ve.

"Me tatúo desde los 21, pero como me aburro rápido de las cosas preferí que estén donde no los vea muy seguido", contó.

El primero, en la cadera, fue una rosa. La experiencia fue tan dolorosa que la dejó a medias y tuvo que cubrirla hace algunos años con un hada. A los 24 se grabó un tribal en el tobillo y el último consiste en un atrapasueños.

Ninguno de sus 'tatoos' tiene un significado especial, simplemente le "gustaron mucho y ya", pero tiene en mente tatuarse las iniciales de los nombres de sus tres hijos, aún no sabe en qué lugar.

Por otra parte, la exmagnífica adelantó que tiene varios proyectos en mente para este año, iniciará un emprendimiento en marzo, y sobre la TV aun analiza si regresará con Red Uno, porque quiere organizar bien su tiempo. Este jueves se reunirá con los ejecutivos para definir su situación.