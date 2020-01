Santos y FARC anuncian acuerdo final por la paz

Los negociadores del Gobierno colombiano y de las FARC dieron este miércoles prácticamente por concluidas las negociaciones que durante casi cuatro años mantuvieron en La Habana para un acuerdo de paz que será anunciado oficialmente este miércoles en la capital cubana.



De esta forma, Colombia da un paso adelante para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado con la guerrilla más antigua de América que, una vez deje las armas y desmovilice a sus miembros, podrá participar en la vida política del país.



"El acuerdo está cerrado, el anuncio se hará en La Habana", dijo a Efe una fuente cercana a las negociaciones, según la cual solo restan algunos aspectos técnicos por resolver que serán discutidos este mismo miércoles.



Sin embargo, la Presidencia colombiana adoptó un tono más cauteloso para informar de que el acuerdo "está cerca" y que se espera "que sea mañana (hoy) o muy pronto" que esté terminado.



Poco antes la oficina del Alto Comisionado para la Paz publicó en su cuenta de Twitter el mensaje: "Se acerca el día... Vamos camino a la paz", mientras que el equipo negociador de las FARC escribió: "¡El día se acerca! #VamosPorLaPaz", ambos acompañados por la misma fotografía en las que los negociadores posan sonrientes y de pie.



"Es una bendición para Colombia que después de 52 años de conflicto armado seamos la primera generación que podrá vivir sin FARC y sin guerra con las FARC", manifestó la senadora Claudia López, del partido Alianza Verde, firme defensora de la negociación.



El Gobierno colombiano



Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe, senador del partido Centro Democrático y fuerte crítico de la negociación con las FARC, publicó en su cuenta de Twitter la fotografía de los negociadores que, según dijo, "muestra un acuerdo entre el terrorismo y un sector político..." Los medios colombianos han hablado en las últimas horas de la posibilidad de que el presidente Juan Manuel Santos viaje este miércoles a La Habana para hacer el anuncio, pero esa posibilidad aún no ha sido confirmada por su despacho.



Los diálogos de paz comenzaron en la capital cubana el 19 de noviembre de 2012 y a lo largo de estos casi cuatro años las partes negociaron una agenda de cinco puntos que concluyeron el pasado 23 de junio, dejando pendientes para las últimas semanas los llamados "flecos" de cada acuerdo parcial.



El primero de los acuerdos, alcanzado el 26 de mayo de 2013, tiene que ver con el punto de tierras y desarrollo rural, que "sienta las bases para la transformación del campo y crea las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural".



Posteriormente se concluyeron los de participación política, el 6 de noviembre de 2013, y el de drogas ilícitas, el 16 de mayo de 2014, que incluye una estrategia de lucha contra el narcotráfico, un fenómeno que en las últimas décadas se convirtió en combustible del conflicto armado colombiano.



Dieciséis meses después, el 23 de septiembre de 2015, vio la luz el acuerdo marco en materia de justicia transicional, considerado un hito de la negociación porque abrió el camino para concluir el punto de víctimas, que fue anunciado el 15 de diciembre del mismo año bajo el principio de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.



Finalmente, el 23 de junio pasado, se anunció en la capital cubana el acuerdo en el punto de "fin del conflicto", que incluye el cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, así como la dejación de armas por parte de las FARC y la desmovilización de sus integrantes en un plazo de 180 días a partir de la firma del acuerdo, bajo supervisión de una comisión internacional liderada por la ONU.



Acuerdo final



El anuncio que se espera para este miércoles en La Habana sobre la conclusión de las negociaciones no implica la firma de los acuerdos pues ese acto protocolario se hará más adelante, en una fecha aún no divulgada y posiblemente en Colombia, como es el deseo del presidente Juan Manuel Santos.



El acuerdo será sometido además a la aprobación popular en un plebiscito que aún no ha sido convocado para que sean los colombianos los que den "la última palabra" sobre la terminación de 52 años de conflicto armado con las FARC.