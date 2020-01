Vecinos temen por la pasarela provisional

Cientos de vecinos cruzan a diario por el puente peatonal que recientemente habilitó la Alcaldía en el barrio Julio Leigue, octavo anillo, zona del cambódromo.

Vecinos como don Julio Urquiza aseguran que la comuna está trabajando contrarreloj, de lunes a viernes, para culminar la construcción de un puente definitivo. No obstante, hay temor de que una fuerte llu-

via tumbe la pasarela provisional, pues, a decir de los vecinos, solo han colocado arena (y no cascote) en las laterales.

Freddy Arauco, secretario municipal de Obras Públicas, señaló días atrás que el tiempo que demandará la construcción del puente será de tres meses. La inversión en la obra alcanza a Bs 4,2 millones.

Por la pasarela solo permite el paso de peatones y de motocicletas. Esta obra es una solución a los reclamos de los vecinos, que exigían la habilitación de un paso alternativo luego del colapso del puente que conectaba a este distrito con la ciudad y que se derrumbó el 2 de noviembre