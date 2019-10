Denuncian penalmente a 50 funcionarios de la Caja Nacional de Salud

13 denuncias penales y administrativas contra 50 funcionarios de la Caja Nacional de Salud (CNS) presentó este lunes la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo. Se los acusa de malversación de recursos económicos y contrataciones irregulares.



"Estas 13 denuncias tienen que ser investigadas por el Ministerio Público, en estas 13 denuncias tenemos la documentación de respaldo y esperemos que haya más denuncias en este caso", sostuvo Suxo.



Además agregó que su ministerio identificó las áreas de trabajo donde se desempeñan las personas acusadas, aunque " no corresponde dar el nombre" de ellas, indicó la autoridad en conferencia de prensa.



Suxo explicó que la CNS cuenta con 124 bienes inmuebles distribuidos en los departamentos del país que “no tienen todo el proceso de conservación, salvaguarda y buen uso, incluso en algunos casos no asumieron acciones para garantizar u derecho propietario, sin embargo, es un ben del Estado y debe estar a nombre del Estado, no pueden estar a nombre de un particular".



Entre los denunciados se encuentran la Gerencia Administrativa Financiera de diversas gestiones y personal del Departamento de Activos Fijos, contra jefes y ex jefes del Departamento Jurídico Nacional, contra quince servidores de la CNS, entre otros.



La ministra explicó que la documentación para formular las acusaciones se obtuvo gracias a la colaboración de periodistas, afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y del mismo personal de la Caja Nacional de Salud.



Entre las irregularidades evidenciadas, mencionó que de un promedio de 20 procesos de contratación, más de un 50 % no contaba con el precio referencial. Igualmente, se advirtió que el 90 % de las licitaciones son declaradas desiertas o anuladas en la primera instancia, sin justificación legal y verificable.