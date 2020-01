Guabirá, obligado a sumar ante la ‘U’

No le queda otra. Guabirá está obligado a sumar ante Universitario de Sucre este sábado (15:00) en el estadio Patria. Una victoria le permitirá meterse nuevamente en la pelea por el primer lugar del Apertura. Tras catorce fechas disputadas se encuentra en la quinta posición del campeonato, con 23 unidades. Si logra obtener los tres puntos puede escalar hasta el tercer lugar.

“Esperemos que el sábado no cometamos los errores de partidos anteriores”, aseguró el defensor Abraham Cabrera. Los azucareros se enfrentarán a un equipo que también tiene presión, ya que son penúltimos. “El partido se juega once contra once, las posiciones en la tabla no influyen”, remarcó el zaguero cruceño.

“Necesitamos sumar para cumplir con los objetivos que nos hemos trazado para esta temporada. Creo que será un partido difícil”, admitió Cabrera. Los azucareros llegan motivados, a pesar de que en su última presentación cayeron ante Blooming, pero siguen en la búsqueda de clasificarse a un torneo internacional.