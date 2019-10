La fuerte lluvia dejó varios barrios inundados

La torrencial lluvia que cayó sobre la ciudad de Santa Cruz, la mañana de este domingo, ha dejado varios barrios inundados en al menos tres distritos, así lo confirma el responsable de la Unidad de Emergencia Municipal, Roxney Borda. La fuente confirmó que existen 15 personas atendiendo a las familias afectadas en las zonas periféricas.



“Tenemos cuatro registros de inundación. Hay dos reportes en la zona de Los Lotes, otro en el octavo anillo de la avenida Alemania, y uno más en el kilómetro 6 de la doble vía a La Guardia", informó Borda.



Explicó que los canales de drenaje están llevando agua hacia los barrios y que posiblemente en horas de la noche ese caudal pueda afectar a zonas más alejadas del centro de la ciudad. "Vamos a trabajar para atender las emergencias que puedan suscitarse”, agregó el funcionario.



Las personas afectadas, que todavía no ha sido cuantificadas, están siendo atendidas con motobombas que extraen el agua que ha ingresado en sus domicilios. En caso de ser necesario se movilizará maquinaria pesada en coordinación con el personal de emergencia.



Desborde en Mairana



Debido a la cantidad de agua, una quebrada que baja del sector de La Yunga se desbordó y afectó a una comunidad en Mairana. Walter Noé, responsable de emergencia de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), informó de que el desborde fue registrado a un costado de la carretera antigua Santa Cruz-Cochabamba y que por el momento no ha afectado la circulación por la ruta.



“El reporte que tenemos es que esta lluvia no ha afectado el tráfico. No hay derrumbes en la zona de los valles cruceños. Estamos trasladándonos hacia Mairana para ver si la crecida de la quebrada pueda afectar a la carretera antigua”, informó Noé.



Cayeron 67 litros de agua por metro cuadrado



De acuerdo con los reportes del meteorólogo de Aasana Viru Viru, Carlos Melgar, en la ciudad de Santa Cruz, hasta las 14:00, cayeron 67 litros de agua por metro cuadrado de superficie. Adelantó que el clima irá mejorando en las próximas horas.



El surcito se queda hasta el miércoles



“Al promediar las 11:00, ingresó a la ciudad un surcito que se mantendrá hasta el miércoles. El lunes tendremos una temperatura mínima de 19º centígrados y la máxima será 30; para el jueves 9 y viernes 10 de abril hay pocas posibilidades de que llueva”, aseguró Melgar.







,

La velocidad de este auto levantó una estela de agua en una céntrica avenida de Santa Cruz. Foto Carlos Orias Este domingo cayó sobre la ciudad de Santa Cruz 67 litros de agua sobre metro cuadrado. Foto Carlos Orias Este domingo cayó sobre la ciudad de Santa Cruz 67 litros de agua sobre metro cuadrado. Foto Seiny Pino Este domingo cayó sobre la ciudad de Santa Cruz 67 litros de agua sobre metro cuadrado. Foto Inti Durt Este domingo cayó sobre la ciudad de Santa Cruz 67 litros de agua sobre metro cuadrado. Foto Verónica Paredes La lluvia que cayó este domingo en Santa Cruz nubló el cielo más puro de América. Foto Carlos Orias