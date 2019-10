Pérez, a un paso de dejar el Viceministerio de Gobierno

Jorge Pérez Valenzuela no va más en el Viceministerio de Régimen Interior. Así lo confirmaron ayer fuentes del Gobierno. De hecho, de acuerdo a información a la que accedió EL?DEBER en exclusiva, el abogado cruceño que desempeñó funciones durante tres años y medio en el Ministerio de Gobierno, como viceministro y ministro, alternadamente, entregó su carta de dimisión al presidente Evo Morales hace una semana.



Se dio a conocer también que la salida de Pérez fue aceptada y que dicho colaborador del ministro de Gobierno, Carlos Romero, argumentó motivos personales para presentar su renuncia al cargo.



Sin embargo, fuentes del Ministerio de Gobierno aseguraron que no tenían información oficial sobre ese tema.



Consultado sobre el caso, Pérez evitó emitir declaraciones a la espera de que Romero sea quién dé la información correspondiente. Su retiro del Viceministerio de Régimen Interior y Policía se produce dos meses y medio después de la fuga del arresto domiciliario de Martín Belaunde, el empresario peruano que era solicitado por autoridades judiciales de Perú y se encontraba bajo custodia policial.



El incidente hizo rodar la cabeza del entonces ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, que apenas había cumplido cuatro meses en el cargo, así como el relevo de dos jefes policiales. Sin embargo, Pérez continuó.



La primera aparición visible de Pérez en el Gobierno se remite al tenso episodio del paso de la novena marcha indígena por San Ignacio de Moxos, en 2012. En 2014, tras la renuncia de Romero al Ministerio de Gobierno para habilitarse como candidato del MAS a primer senador por Santa Cruz, Pérez asumió el cargo por siete meses.



En la cartera de Gobierno informaron de que está previsto que Romero llegue al país en horas de la madrugada procedente de Perú.



¿Más renuncias?

Asimismo, se planteó la posibilidad de que también el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lazcano, dimita al puesto en el que había sido posesionado por Moldiz. Un probable segundo cambio en el equipo de colaboradores de Romero.



“¿Quién le dijo esa cosa? Todavía no hay nada de eso”, respondió Lazcano ayer al ser consultado por su caso. De modo que, al menos por ahora, ha sido descartado su retiro del viceministro en cuestión.



Pero no solo el Ministerio de Gobierno ha sido blanco de rumores de presumibles renuncias. También se conoció una versión respecto al posible dimisión de Marcelo Elío al Viceministerio de Comunicación.



“Después hablamos, por favor”, contestó Elío, consultado vía telefónica sobre su caso. Se buscó también la versión de la ministra de Comunicación, Marianela Paco, pero sus colaboradores la excusaron de atender la consulta indicando que ella se encontraba en una importante reunión de trabajo. Del mismo modo que Lazcano, en el caso de Elío no hay confirmación del Gobierno