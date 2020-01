David Choquehuanca Céspedes: “Yo digo que no hay que tenerle miedo al pueblo”

No se ve como el sucesor de Evo Morales, es más, cree que el mandatario es un líder sin competidores en Bolivia. David Choquehuanca es muy amigo de Evo Morales. Dice que el jefe del MAS perdió el 21 de febrero por una mentira: el caso Gabriela Zapata. No deja atrás su fuerte, que son las relaciones exteriores. Habla cómo Chile canceló el diálogo por el Silala y aspectos futuros de la demanda marítima.



_¿Cómo ve el nuevo panorama político interno después del 21 de febrero y el pedido de algunos sectores de repetir el referéndum de modificación constitucional?

Son sectores sociales, estos se sintieron lastimados, deberíamos sentirnos lastimados todos los bolivianos. Hubo una mentira de por medio que no solo daña la imagen del mejor presidente que tuvimos en los últimos años. Y viene una mentira y duele, deberíamos reflexionar, por eso algunos hermanos piden resarcimiento y otros están discutiendo, pero el presidente dijo que este tema vamos a hablar después de 2018, pero también dijo que gobernaremos obedeciendo al pueblo.



_¿Y si los sectores piden repetir el referéndum?

Yo digo que no hay que tener miedo al pueblo…



_Varios sectores lo nombraron sucesor de Evo Morales, ¿es así?

Yo no sé…



_Dicen que si no es Evo es David…

(Risas) Desconozco ese tema, y cuando desconozco temas prefiero no hablar...



_¿Pero hay esa posibilidad?

En una reunión en Europa me preguntaron lo mismo y yo les respondí con lo siguiente: hay un solo Mandela, hay un solo Fidel, hay un solo Chávez, hay un solo Che Guevara, hay un solo Evo Morales, presidente Morales es igual a estabilidad.



_Entonces, ¿Evo tiene que ser candidato en 2019?

Depende del pueblo, lo que estoy diciendo es que el pueblo tiene que pensar en el futuro, con quién recuperamos nuestra autoestima, fue con el presidente Evo, hubo crecimiento a todo nivel. Yo pienso que se debe apoyar lo que se está haciendo y repito que no hay que tener miedo al pueblo