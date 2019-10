Tras accidente, vecinos piden suspender obras de Línea Blanca de teleférico

El gerente de la empresa estatal Mi Teleférico, César Dockweiler, aseguró el sábado que "no es viable" suspender el proyecto global del teleférico tras el accidente que ocurrió esta mañana en la construcción de la Línea Blanca, en la plaza Triangular, donde una plataforma colapsó y dejó ocho personas heridas.



"No es viable, son los vecinos que se han opuesto y que aprovechan esta situación para levantar la voz", indicó en un contacto con la televisora Red Uno.



Docweiler insistió en que "no es posible" parar el proyecto, que se encuentra en su segunda fase, y por el contrario ratificó que las obras continuarán para levantar las nuevas cinco líneas del transporte por cable.



"Nosotros continuaremos las obras como corresponde porque es un proyecto para La Paz", sostuvo.



En el caso de la caída de la plataforma, el Gerente de Mi Teleférico indicó que se investigará lo sucedido y se establecerán las causas, principalmente, para evitar que ocurra nuevamente un hecho similar.



"Vamos hacer toda una evaluación desde los cálculos de ingeniería, desde el diseño, desde el trabajo que han realizado para poder establecer este espacio que estaba concluido el día de hoy", mencionó.