Se reanuda el juicio en Vallegrande por el caso en Samaipata

Este martes en Vallegrande, a las 08:00, se realizará una nueva audiencia donde, se espera, se dictará el veredicto del caso de violación de una ciudadana estadounidense en Samaipata en noviembre de 2013.



La víctima, Renee Gurley, ha roto su silencio un día antes de la audiencia, que fue suspendida el pasado viernes, y ha explicado su versión de los hechos a través de las redes sociales.



El caso de violación ha despertado una fuerte atención mediática en el departamento de Santa Cruz y en toda Bolivia. Renee Gurley, en su testimonio posteado en Facebook, sostiene que fue violada hace 18 meses tras ser asaltada y golpeada por los tres acusados, Jorge Enrique Monetenegro Coto, Carlos Flores Cámara y Luis Enrique Flores Alpire.



Los tres presuntos violadores guardan prisión preventiva en las celdas de la Policía vallegrandina a la espera de la sentencia, por los delitos de violación agravada, robo agravado y lesiones. Sin embargo, las audiencias fueron varias veces suspendidas por la ausencia de los testigos que presenta la defensa.



Mientras tanto, el ministro de Gobierno, de Bolivia, Carlos Romero, ratificó su determinación de dar garantías para evitar una posible fuga de los tres acusados. "Es un caso paradigmático y nos debe servir para generar un precedente para que no vuelva a suceder esta situación", indicó el ministro al Semanario Uno, de Radio Marítima.



Según consta en la documentación que la joven y su defensa presentaron ante la justicia, y a la que tuvo acceso EL DEBER, el hecho se produjo a las 02:30 a.m., aproximadamente, del sábado 23 de noviembre de 2013, cuando Gurley regresaba a su cabaña. La estadounidense denuncia que los tres jóvenes la asaltaron a la altura de la iglesia Maranatha.



Gurley también cuenta que, tras pedir ayuda e identificar a sus presuntos agresores en la Policía, más tarde acude al hospital del pueblo donde el médico de guardia la mira "con desprecio" tras saber que había sido violada y posteriormente le receta un tranquilizante a pesar de que ella se encontraba calmada.



La joven recuerda que ya en Santa Cruz fue a la Policía ("Unidad Especial") para que siente la denuncia, pero esta Unidad se la negó. Gurley fue a la Casa de la Mujer donde contó lo sucedido y la ONG “llamó a la Unidad Especial y amenazó con una demanda si no me daban un examen y comenzaban una denuncia de inmediato”. Así fue que en la Policía le tomó la denuncia.



Por su lado, Samuel Durán, abogado de José Enrique Montenegro, uno de los acusados, defendió su inocencia. Sostuvo que no se le tomaron muestras de semen para determinar si tuvo o no participación en el hecho.