Gobierno prohíbe el juego de agua durante Carnaval

"El agua ya no es para jugar", afirmó la ministra de Medio Ambiente, Alexandra Moreira, a tiempo de comunicar una resolución de esa cartera de Estado que, entre otras cosas, prohíbe expresamente el juego con el líquido elemento durante el Carnaval en el país.



"Nosotros estamos en la resolución ministerial (por Carnaval), de una vez, prohibiendo el uso para el juego del agua, pero ahí, yo quisiera que me entiendan, que son también competencias municipales", aseveró la titular esta jornada.



Solicitó que autoridades locales hagan cumplir ordenanzas municipales vigentes, que establecen sanciones y prohibiciones durante la festividad que se vivirá desde la próxima semana. "El cuidado del agua es obligación de los municipios", aseguró.



El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) prohibió el juego con agua y advirtió con detener a quienes infrinjan la disposición, según contó hace un par de días el comandante de la Guardia Municipal, mayor Miguel Zambrana.



"Apelamos a la conciencia de la gente para que no derrochen en este carnaval y que cuiden este líquido que es tan importante para la vida", agregó Moreira, que esta mañana inspeccionó la construcción de la planta de tratamiento de agua potable en Chuquiaguillo.



Se conoce también que el mismo ministerio aplicará controles para evitar el uso de animales silvestres en el Carnaval, sobre todo en la entrada de Oruro, donde fraternidades suelen usar plumas, pieles u otras partes de seres vivos.