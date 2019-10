Padilla firmó con Westeco por el 15% del contrato del dron

Un documento privado revela que la empresa Army Security, que se adjudicó un contrato millonario de la Alcaldía, no puso capital para la compra del centro de monitoreo móvil para la Policía. Según se establece en el documento, presentado a la Fiscalía por el exconcejal Leonardo Roca, la firma Westeco es la única inversionista del dinero que se usó para adquirir los equipos que la comuna pensaba entregarle a la institución del orden.



El acuerdo firmado el 9 de enero de 2015 detalla que Carlos Alberto ‘Chichito’ Padilla, propietario de Army Security y detenido preventivamente en Palmasola por este proceso, debe recibir el 15% de los Bs 3,7 millones que la municipalidad pagó por el centro de monitoreo móvil, una vez descontado los Bs 111.000 por concepto de pagos impositivos.



También se establece que el restante 85% de este dinero se quedará en poder de Westeco, empresa de propiedad de Paúl Cuéllar Bejarano, preso debido a que la justicia encontró indicios suficientes de que él cometió supuestos hechos ilícitos en el caso del dron.



El exconcejal Roca se constituyó en coadyuvante de la indagación.

Por su parte el abogado de Cuéllar, Wilson Vilches, reconoció la veracidad del contrato y dijo que era algo normal.



Apuntó que su defendido es un empresario que podía firmar un contrato privado porque es proveedor de bienes y servicios. “Mi cliente no tiene ninguna relación con la Alcaldía, solo es un proveedor de bienes y servicios. El contrato existe, es legal y no tiene nada de raro”, dijo Vilches y pidió que los fiscales que están indagando el caso llamen a declarar por el dron al alcalde Percy Fernández, al exsecretario de Defensa Ciudadana José Negrete y a otras autoridades del ejecutivo municipal.

La defensa de Padilla mantiene cautela y no se pronunció sobre el caso.



La Fiscalía, en otra pesquisa

Tras conocerse la existencia del documento entregado por el exconcejal Leonardo Roca, la Fiscalía Anticorrupción activó una nueva pesquisa ampliando el procedimiento en virtud de esclarecer el hecho.

El fiscal Iván Ortiz, que integra la comisión para las indagaciones del centro de monitoreo móvil, manifestó que ahora que se tiene el documento, la tarea es encontrar la Notaría en la que se registró el contrato.



Ortiz manifestó que el contrato da pie a desarrollar otros procedimientos que dirijan al esclarecimiento de la compra del equipo móvil que no fue entregado a la Policía y que permanece precintado en las instalaciones de la exterminal de buses que hoy administra el municipio



Dos detenidos buscan su libertad

Carlos Alberto Padilla y Paúl Cuéllar Bejarano están presos en la cárcel de Palmasola por orden de la justicia.



La defensa de Paúl Cuéllar planteó la apelación a su detención y el Tribunal Departamental de Justicia fijará para la semana siguiente una audiencia, según el abogado Wilson Vilches.



Mientras tanto, Carlos Alberto Padilla y su defensa ya tuvieron contacto con representantes de la Fiscalía anticorrupción para plantear un juicio abreviado. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía todavía no recibió el pedido formal para ir a procedimiento abreviado previo a un acuerdo.

La Fiscalía tiene información sobre un amague de pelea física en la cárcel entre Cuéllar y Padilla. Sin embargo la Policía la descartó.