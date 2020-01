Asaltan a cambista y roban moto para huir

Cerca de las 7:30, el cambista Benito Arteaga Lijerón (56) salía de un parqueo en la calle Charcas, entre 24 de Septiembre y Arenales, para ir a su punto de trabajo, cuando dos sujetos en una motocicleta lo asaltaron. Uno lo encañonó para quitarle un ‘canguro’ en el que llevaba $us 8.000, mientras que el cómplice apuntaba con el arma a los testigos.

Los atracadores, cubiertos con cascos de seguridad, escaparon, pero en la calle 24 de Septiembre quedaron a pie porque su moto sufrió un desperfecto. Acto seguido asaltaron a un motociclista, le quitaron el vehículo y escaparon.

Parecen extranjeros

“Me quitaron unos $us 8.000. Siempre llego a esta hora y parqueo mi vehículo en este estacionamiento. Estaba en la mitad del pasillo cuando entran dos tipos y me dicen: ¡Parate! ¡Parate! Dame la plata. Tuve que dársela, porque me apuntaron en la cabeza. Creo que tenían acento colombiano. La Policía me ha mostrado fotos y los he identificado”, manifestó el afectado.

Marcelo Sánchez, dueño de la moto, también iba a su trabajo cuando le robaron los delincuentes. Denunció el hecho en la Felcc.