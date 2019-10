Julio Alberto Roda Mata: “Están quedando afuera varias empresas por falta de espacio”

La Feria considerada como el primer y más importante centro de negocios del país y ‘la vitrina comercial de Bolivia al mundo’ arrancará el 16 de septiembre en su 41 versión. Han confirmado su presencia en la muestra 23 países y 24 sectores se alistan para exponer lo mejor de sus productos, artículos y mercancías.



El presidente de la Fexpo, Julio Roda, que por tercera vez asume el mando de la institución, revela que el 100% de los espacios ha sido vendido y que hay cambios importantes en la infraestructura, los servicios y sanitarios, además que por primera vez se instala el pabellón de la Cámara de la Mujer Emprendedora.



La Cainco y la CAO han tenido la visión y prácticamente la intuición de hacer de la Fexpocruz el medio ideal para establecer contactos comerciales y económicos entre Bolivia y el mundo.



_ ¿Qué cambios se han efectuado este año no obstante la desaceleración económica que experimenta la región?

Hoy en día esta feria multisectorial es la más grande que hay en Sudamérica y la que sigue es la de Panamá. Todas las ferias se han especializado ya sea en maquinaria, textiles, pecuaria, tecnología etc. En la de Santa Cruz se puede encontrar desde una aguja hasta un tractor o algún equipo industrial costoso y esto es algo que ha tenido éxito gracias a la visión que tuvieron los dirigentes de la CAO y Cainco. Los resultados son exitosos pues además la muestra se realiza en el mes de la fiesta de los cruceños. Precisamente los empresarios de aquella época (1962) tuvieron la visión de los buenos resultados debido a las fiestas cívicas. Hoy en día se traduce en un mes de alegría, fiestas y negocios. Este año hemos apostado fuerte en ampliar la infraestructura, mejorar el servicio sanitario, etc.



_ Algunos aspectos han sido objeto de fuertes críticas de los visitantes como decir, la transitabilidad, los baños higiénicos, la falta de acondicionadores de aire en algunos pabellones, etc. ¿Hay mejoras al respecto?

En los baños ya se han hecho mejoras, hay más urinarios con la respectiva seguridad e higiene. Se han efectuado cambios de equipos de aire en los pabellones. Los pabellones 7 (Venezuela) y 9 eran los que tenían problemas, pero ahora han sido reparados. Además se han cambiado los techos, ya hay tres cocinas para el salón de Convenciones y hemos contratado tres chefs de alto nivel. No por nada nos contratan las empresas para brindarles servicios. Esto ha sido determinante para el éxito. Otro aspecto mejorado es el amplio parqueo y la seguridad. Invertimos 1,2 millones de dólares cada año.



Fíjese usted en las modificaciones que hemos efectuado a las oficinas de gerencia, esto es altamente corporativo e innovador. El salón Guarayos también fue concluido. En todo ello estamos generando 75.000 empleos. En septiembre cambia la dinámica económica de Santa Cruz.



_ Casi siempre durante la Fexpo se han registrado lluvias que dejan anegadas las calles. ¿Qué se ha hecho sobre este tema?

Es verdad. Hay que admitir que más bien no ha habido inundaciones. Se ha trabajado en el drenaje, pero sin duda alguna hace falta el asfaltado de las calles, este es un reto que debemos asumir próximamente. Las mujeres siempre sufren al caminar sobre las losetas. El asfalto es muy caro. Vamos a comenzar asfaltando por lo menos tres calles en 2017.



_¿A qué atribuye usted que cada año exista más participación de países y empresas?

Es la pujanza de la región. Cada año la feria crece, lo que no ocurre con el resto de las muestras en el mundo que decrecen debido a que se van especializando. Yo creo firmemente que el éxito obedece a lo multisectorial. Siempre ha habido mayor participación y mayor demanda de mercancías, ello pese a que cada año nos imponen presión para cumplir con más normativas. Argentina y Brasil serán los países con mayor número de participantes.



_ Es decir que pese a la crisis sigue siendo la locomotora económica...

Por supuesto; mire, ahora estamos trabajando fuerte en la preparación de las azafatas, los cabañeros, la gente que atenderá al público. Es el mejor momento para mostrar el trabajo que hemos realizado. En este momento de recesión, que todo el sector agropecuario lo vive fuertemente, las empresas están invirtiendo poco por el miedo a la caída del precio del petróleo y que la banca nos da poco crédito a los productores, con la feria sucede todo lo contrario.



Parecería que están desafiando a la crisis. Nosotros estamos dejando fuera a muchas empresas por la falta de espacio. Realmente nos impresiona ese deseo de participar de los micro, pequeños, medianos

y grandes empresarios. Estoy seguro de que en las anteriores versiones las empresas han logrado posicionar sus marcas. Por ejemplo, si hablamos de grandes empresas, ahí están las automotrices que en 10 días vendieron más de 400 autos. Todos saben que en la feria pueden hacer buenos negocios.



_ Pero a veces algunas casas comerciales se quejan por las ventas...

Si, pero es porque no han logrado excelentes ventas, en general, ellas saben que tienen buenos negocios y que cada año que pasa colocan sus productos de manera masiva.



_ Para este año, ¿cómo está la venta de espacios y cuántos países asistirán?

Pese a la crisis, el 100% de los espacios han sido vendidos, es todo un récord en tiempo. En esta versión estarán los mismos países de 2015, es decir 23 con 24 sectores participantes. Esperamos superar los 2.350 expositores y calculamos que fácilmente tendremos más de 485.000 visitantes. Ojalá que podamos mantener o superar los 99,7 millones de dólares de 2015, aunque este año es muy complicado por la crisis.



_ ¿Qué sector es que el que demanda mayor espacio?

Dos sin duda alguna: el sector automotriz y el pecuario. Las importadoras de motorizados se han convertido en un centro de atracción aparte. Sin embargo, lo que realmente impacta son los animales. Le doy un dato, habrán más de 1.000 animales de diferentes especies y razas en exhibición, imagínese más que en Palermo (Buenos Aires) o sea realmente impresionante. La falta de espacio nos obliga a limitar la cantidad de animales por participante. La cantidad de cabañas en el departamento es enorme y no todas pueden caber en la feria.



_ Usted ha tocado un punto esencial como es el sector pecuario. ¿Qué hay de la alta genética en la región y de que supuestamente algunas cabañas cruceñas tienen el mejor nelore mocho del mundo?

En Santa Cruz se está generando una competencia sana entre los productores para mostrar los mejores animales. La genética experimenta un crecimiento impresionante. A escala mundial se considera que en Santa Cruz está el mejor hato ganadero del nelore mocho debido a que se ha hecho un trabajo genético desde hace una década. No por nada, los jueces brasileños del mejor hato ganadero del mundo han reconocido que Santa Cruz tiene el mejor nelore mocho (no tiene astas), estamos hablando de conformidad, armonía, estructura, etc. Le reitero, tenemos el mejor nelore mocho cruceño del mundo y esto sí que es un gran logro. Asimismo, jueces paraguayos lo han confirmado.



_ ¿Cuáles son las cabañas que tienen el mejor nelore mocho del mundo?

Están la cabaña Sausalito, Nelorí, Sofía, Curichi y otras. El trabajo genético realizado ha sido importante. Los ganaderos que han ido a Brasil importaron los mejores animales y ahora con la tecnología se logra resultados. Primero fue la inseminación artificial, luego la transferencia de embriones, ahora la fertilización in vitro que han permitido mejorar de manera constante la genética. Los productores están invirtiendo en los mejores reproductores.



_ ¿Existe una certificación internacional de que Santa Cruz tiene los mejores nelore mocho del mundo?

Aquí lo que vale es la palabra de los expertos y jueces internacionales. Estos profesionales miran todos los días los animales, por ello tenemos la satisfacción de gritarlo al mundo.



_ En esta versión ¿se ha ampliado nuevamente el sector pecuario? ¿Cuántos expositores participarán en esta área?

Tenemos 80 expositores de las diferentes razas con aproximadamente 1.000 ejemplares, entre ellos bovinos cebuinos de las razas nelore, nelore mocho, brahman, gyr y girholando. Asimismo están los bovinos europeos, los de raza formadas brangus, senepol, braford y murra grey. Entre los bovinos lecheros destaca holando. Además tendremos equinos, ovinos y caprinos y aves de corral. Ya no se ha realizado inversiones porque no hay más espacio, pero le puedo asegurar que tenemos el mejor centro especializado de remates de Sudamérica. He viajado mucho por el continente y le aseguro que no hay un solo centro de esta naturaleza, estoy hablando de la comodidad, amplitud, etc. Mire tiene dos pisos, galería, baños, sala de reuniones VIP, cocina, ingreso directo, salida externa, realmente tiene todas las condiciones.



_ ¿Y los remates?

Vamos a realizar 17 remates desde el sábado 10 de septiembre. Calculo que podemos mover unos 2 millones de dólares. No hay que dejar de lado los 12 días de juzgamientos en los que estarán jueces internacionales provenientes de Brasil para juzgar las razas cebuinas y las europeas.



_ En los últimos tres años se ha observado que el sector automotriz y pecuario se han convertido en las ‘joyitas’ de la feria. ¿Este año será igual?

En la encuesta que se realiza siempre al finalizar la feria, el sector pecuario figura en el primer lugar. La gente considera que lo mejor de la muestra son los animales. En segundo lugar están las azafatas. Los visitantes vienen a apreciar la belleza de las azafatas. Ahora se hace requerimientos a las azafatas para desempeñar funciones en los estands. Son preparadas de acuerdo a la empresa en la que trabajarán. Luego están las automotrices.



_ ¿Cuántas marcas de autos han confirmado su presencia?

Similar al año pasado, estamos hablando de más de 70 marcas, entre las cuales hay muchas de industria china.



_ En esta versión, ¿cuál será la participación estatal y cuáles son las empresas con mayor espacio?

La presencia estatal está confirmada. El mayor exponente del Estado es YPFB. En lo que se refiere a las firmas privadas, destacan Imcruz, Toyosa y Nibol. Aprovecho su pregunta para anunciar que este año por primera vez se abre el pabellón de la Cámara de la Mujer Emprendedora.



_ En cuanto a los precios de las entradas, ¿suben o se mantienen los de 2015?

Se mantienen. Para mayores costará 50 bolivianos y menores 25. El primer día es dedicado a la familia, pueden ingresar dos personas con un boleto.



_ ¿Qué convenios han suscrito este año y cuáles son las proyecciones de la Fexpo?

Tenemos convenios con Buganvillas, la línea BoA que ofrece 20% de descuentos, el comunicador oficial Viva, etc. Por otro lado, Cochabamba y La Paz nos han pedido colaboración para que los ayudemos. Quieren ‘copiar’ algunas cosas de la feria. Nosotros nos hemos abierto a ayudar sin ningún tipo de reserva. Voy a ir más allá, le anticipo que algunas ferias internacionales, como Expoagro de Argentina, comenzaron a realizar la Rueda de Negocios en base a las experiencias en Santa Cruz.



_ En los últimos años, el vicepresidente Álvario García Linera ha participado activamente del inicio de la feria. ¿Este año asistirá el presidente Evo Morales?

Nosotros cursamos invitaciones al presidente, vicepresidente, ministros y autoridades locales. Las personalidades nos confirman una semana antes, esperemos que esta vez asista el presidente Evo Morales y su comitiva