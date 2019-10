Venezuela elige diputados el 6 de diciembre

El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano convocó este lunes a las elecciones legislativas para el próximo 6 de diciembre, un paso esperado desde hacía varios meses por la oposición al gobierno de Nicolás Maduro.



"La fecha de la elección es el próximo 6 de diciembre", informó la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en un breve comunicado a la prensa, en el que también fijó la fecha de la campaña electoral entre el 13 de noviembre y el 3 de diciembre.



Con el anuncio, Lucena pone fin a los reclamos de la oposición venezolana y políticos extranjeros que aseguraban que el retraso en la publicación del cronograma electoral era parte de una artimaña política oficialista e incluso llegaron a insinuar que no se celebrarían elecciones para renovar la Asamblea Nacional.



"El CNE no trabaja bajo presión", sentenció Lucena, quien denunció que voceros de oposición desarrollaron una campaña de "descrédito" hacia la institución que preside.



Según las leyes venezolanas, una nueva Asamblea Nacional (unicameral) debe instalarse durante los primeros días de enero de 2016, lo que obliga a realizar la elección este año. No obstante, no hay un plazo legal mínimo estipulado para realizar la convocatoria.



En el proceso se elegirán a 165 diputados. Actualmente presidida por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello -investigado por la Fiscalía Federal estadounidense por supuesto narcotráfico-, está compuesta por 99 diputados pertenecientes a organizaciones asociadas al chavismo, principalmente el Partido Socialista Unido de Venezuela.



Los otros 66 son opositores. Para lograr la mayoría, es necesaria la victoria en los comicios de 83 candidatos, que representan la mitad más uno de los miembros de la Asamblea.



"Cita con la historia"



"Ya tenemos fecha para la Batalla por una Nueva Victoria del Pueblo, 6 de Diciembre tod@s a la cita con la Historia...Vamos Patria a Vencer", celebró en Twitter tras el anuncio el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que suele jactarse de la cantidad de procesos electorales que ha habido en los últimos años en Venezuela, la gran mayoría ganados por el chavismo.



"Ya por fin se tiene fecha de elecciones! Ahora más que nunca #UniónYCambio Cada venezolano tiene la fuerza para lograrlo!", escribió por su parte Henrique Capriles, excandidato presidencial de la oposición y actual gobernador del rico y populoso estado de Miranda, en el norte del país.



Líder opositor sigue preso

?

Desde el 24 de mayo, el líder del ala radical de la oposición Leopoldo López mantiene una huelga de hambre como mecanismo de presión para, entre otros puntos, que se fijara la fecha de las elecciones.



Jorge "Tuto" Quiroga fue uno de los políticos opositores que asistieron a visitar a López a la cárcel, pero no pudo entrar por disposiciones presidiarias. López lleva 16 meses en una cárcel militar acusado de incitar a la violencia en protestas antigubernamentales entre febrero y mayo de 2013.



A la huelga se le sumaron recientemente varios activistas, aunque algunos de ellos apuntan que la fecha de las elecciones no es lo fundamental en su lista de reclamos.



Oposición favorita



La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llevaba varias semanas exigiendo que se anunciara la fecha de las elecciones, reclamo para el que convocó varias manifestaciones ante el CNE.



Según una encuesta de la reputada firma Datanálisis divulgada en abril, el oficialismo perdería por primera vez desde 1999 la mayoría en la Asamblea Nacional, porque sólo alcanzaría 25% de los votos, frente al 45,8% de la oposición.



En 2010, año de los últimos comicios parlamentarios, las fuerzas partidarias del entonces presidente Hugo Chávez obtuvieron más curules aunque con menos votos que los partidos opositores.



El mismo estudio -filtrado a la prensa- revela que la aprobación de Maduro -muy inferior a la que tenía Chávez- se ubicaba en 28,2% y que aumentó en los primeros meses del año gracias a sus reacciones al decreto ejecutivo del presidente Barack Obama, en el que se catalogó a Venezuela como una "amenaza" para la seguridad de Estados Unidos.



El chavismo, al que sus adversarios critican por uso excesivo de recursos públicos en sus campañas electorales, se enfrenta a una nueva elección con una abrupta caída de ingresos petroleros y una disparada inflación y escasez de productos básicos, lo cual se traduce en un gran descontento popular.